Dépistage du cancer

Des mammographies plus souvent pour les femmes en surpoids

Les femmes qui ont un indice de masse corporelle élevé courent un risque accru d’avoir un cancer du sein non détecté en mammographie. C’est pourquoi elles devraient en faire plus souvent.

Le surpoids est l’un des principaux facteurs de risque du cancer. Selon une nouvelle étude menée au Karolinska Institutet, en Suède, les femmes avec un IMC élevé peuvent avoir besoin d'intervalles plus courts entre les examens de dépistage du cancer du sein par une mammographie. C'est ce qui ressort d'une étude présentée au congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA).

Le surpoids se définit précisément à partir de l’IMC (mesure de la graisse corporelle basé sur la taille et le poids). Lorsqu’il atteint 25 ou plus, nous sommes en surpoids.

De manière générale, il augmente de nombreux risques de santé comme le diabète ou les maladies cardiaques. Il n’a en revanche jamais été considéré comme critère valable pour le dépistage du cancer du sein.

Sensibiliser les femmes

L’importance de la masse grasse s’est révélée déterminante dans l’étude suédoise. Les femmes en surpoids ont un plus mauvais pronostic que les femmes de corpulence « normale » pour le dépistage du cancer du sein. La densité mammaire n'a pas montré d'association significative avec la progression de la maladie.

« Notre étude suggère que lorsqu'un clinicien présente les avantages et les inconvénients du dépistage du cancer du sein à la patiente, avoir un IMC élevé devrait être un argument », assure le Dr Stand. Avant d’ajouter que « les femmes en surpoids devraient envisager des intervalles de temps plus courts entre les mammographies ».

Dans un proche avenir, le Dr Strand a l'intention de voir comment la densité mammaire est associée à une détection retardée.