195 pays étudiés

Le surpoids et l'obésité tuent 4 millions de personnes par an

Selon les pays, jusqu'à 35 % des adultes souffrent aujourd'hui d'obésité. Une proportion qui a doublé, depuis 1980, dans beaucoup d'Etats.

Plus de 2,2 milliards. C’est le nombre de personnes, enfants et adultes, concernées par le surpoids et l’obésité. « L’excès de masse corporelle est l’un des problèmes de santé publique actuels les plus difficiles à relever : il affecte presque une personne sur trois dans le monde ». Le Dr Ashkan Afshin, épidémiologiste au département de santé mondiale de l’université de Washington, s’inquiète de ces chiffres.

Ils sont issus d’une étude internationale qu’il a dirigée, parue ce lundi dans le New England journal of medicine, au cours de laquelle les chercheurs ont analysé l’évolution de la prévalence du surpoids entre 1980 et 2015. Et le constat est sévère : dans plus de 70 pays sur les 195 de l’étude, l’obésité a doublé. Dans la plupart des autres, elle a cru de manière continue.





L’obésité pèse sur la planète

Plus inquiétant encore, si l’obésité reste plus fréquente chez les adultes, c’est chez les enfants qu’elle a le plus augmenté. Aux États-Unis, elle s’établit par exemple à 13 % des enfants et des jeunes adultes.

En tout, 2,2 milliards d’êtres humains sont en surpoids. Ce nombre inclut les 108 millions d’enfants et les 600 millions d’adultes obèses, ce qui représente une personne sur dix.

En tête de cortège, l’Égypte. Avec 35 % de sa population adulte ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30, elle domine le classement des pays les plus gros. La Chine (15,3 millions) et l’Inde (14,4 millions) sont les deux pays qui comptent le plus d’enfants obèses, alors que les États-Unis (79,4 millions) et la Chine (57,3 millions) décrochent la timbale chez les adultes.

De l’autre côté du classement, le Bengladesh et le Vietnam en comptent à peine 1 %.