Manger des pâtes le soir permettrait de combattre le stress et l’insomnie

On est nombreux à miser sur un repas léger le soir, composé de légumes principalement, pour éviter de mal dormir ou de prendre du poids. Cette nouvelle étude va donc en rassurer beaucoup ! Selon des chercheurs américains du Brigham and Women’s Hospital, il n’y a pas de mal à manger des spaghettis, coquillettes ou autres macaronis le soir.

L’étude, publiée dans la revue scientifique The Lancet, explique que ces plats favorisent le bon sommeil, mais aussi aident à réduire le stress et l’insomnie. Les conclusions expliquent que "la consommation de pâtes favorise la synthèse de l’insuline, ce qui facilite l’absorption du tryptophane lié à la sérotonine (qui régule l’humeur) et à la mélatonine (l’hormone du sommeil)". Alors oui, les pâtes peuvent nous aider à nous relaxer et à bien dormir, mais attention, il y a des conditions !

En manger seulement une petite quantité

Si vous avez le droit de manger des pâtes le soir, il ne faut pas pour autant oublier la règle d’or concernant le repas du soir : il ne doit pas être trop calorique. Et oui, après ce repas, on ne se dépense plus puisqu’on va dormir, et le corps stocke l'excédent de calories. Un repas du soir doit alors être plus léger si on ne veut pas prendre du poids. La portion idéale de pâtes est de 80 grammes, 100 maximum. De plus, il faut les manger natures, car ce ne sont pas les pâtes qui font grossir, mais les sauces ! On évite donc la bolognaise, ou pire, les pâtes carbonara, et on a la main légère sur le gruyère.

Si vous voulez que votre repas soit entièrement bénéfique, cuisez vos pâtes al dente pour une meilleure digestion. Dernier conseil : pour que les pâtes soient encore plus digestes, vérifiez le type de farines utilisées pour leur fabrication. On mise ainsi sur les pâtes complètes, car elles sont riches en fibres et seront donc plus faciles à digérer.