Anxiété : la lavande a les mêmes effets apaisants que le Valium

Dans nos placards, dans notre bain ou encore dans nos bougies… La lavande est déjà, grâce à sa délicieuse odeur, présente dans de nombreux foyers. Mais au-delà de son parfum, cette fleur aurait, selon une nouvelle étude, les mêmes propriétés apaisantes que le valium, sans les effets secondaires lourds de ce médicament contre l’anxiété.



Plus précisément, les scientifiques se sont penchés sur les effets du linalol, un alcool naturel retrouvé chez de nombreux végétaux, dont la lavande. Les tests se sont effectués sur des souris, donc le métabolisme est proche de celui des humains. Certaines ont été exposées à des vapeurs de lavande, d'autres non. Puis toutes ont été mises dans des environnements stressants, comme des boites noires ou des labyrinthes. Résultat : les souris ayant inhalé de la lavande étaient beaucoup plus enclines à explorer ces nouvelles surfaces que les autres, donc, selon les chercheurs, plus détendues, sans pour autant souffrir d’effets secondaires propres au valium.

Odorat

Les effets du linalool n'ont en revanche pas marché quand les chercheurs ont neutralisé l'odorat des bêtes, ou ont bloqué artificiellement certains récepteurs de leur cerveau sur lesquels agissent les anxiolytiques. Les neurones olfactifs du nez et ces points cérébraux seraient donc stimulés de la même manière par le linalool et par le valium.



"En résumé, nous avons constaté que l'exposition aux odeurs de linalol induit des effets anxiolytiques sans déficience motrice chez la souris. Les effets ont été supprimés chez les souris anosmiques, ce qui indique que l'apport olfactif évoqué par l'odeur du linalol était nécessaire pour déclencher les effets", indique l’équipe. Elle ajoute : "ces résultats nous donnent une base pour l'application clinique de l'odeur de linalol dans les troubles anxieux". Notons qu’on parle bien ici du linalol, qui n’est qu’un composé de la lavande. Renifler ces fleurs, même abondamment, ne calmera en rien une crise d’angoisse ou un état d’anxiété pathologique.

Les effets secondaires du valium

Le valium est un médicament de la famille des benzodiazépines et demeure l'un des tranquillisants les plus utilisés. Pourtant, ses effets secondaires sont nombreux, à savoir : des troubles de la mémoire, des troubles du comportement, une dépendance physique et psychique, des sensations d'ivresse, des maux de tête, des difficultés à coordonner certains mouvements, une confusion, une somnolence, des insomnies, des cauchemars, une baisse de la libido ou encore des éruptions cutanées.



Les deux critères utilisés pour distinguer l’anxiété normale du trouble anxieux sont la souffrance personnelle et la difficulté de fonctionner. Si l’anxiété est tellement forte qu’elle préoccupe constamment, ou qu’elle affecte la capacité de vivre normalement, au travail, en société ou dans d’autres domaines, l'anxiété est alors considérée comme un trouble.

Les troubles anxieux comprennent plusieurs troubles

Les troubles anxieux sont plus fréquemment rencontrés chez la femme que chez l'homme. Les symptômes sont notamment une anxiété excessive, un sentiment de peur, d'inquiétude ainsi que des comportements d'évitement et de compulsivité. Les troubles anxieux comprennent plusieurs troubles :



- les crises de panique ;

- la névrose obsessionnelle compulsive ;

- la phobie sociale;

- le trouble d'anxiété généralisée;

- la phobie spécifique (phobie simple);

- le syndrome de stress post-traumatique (peur à la suite d'un événement traumatisant).



Si on considère la population générale âgée de 18 à 65 ans sur une année, 15% des individus présenteront un trouble anxieux.