L’excès français

« Plusieurs mécanismes expliquent le lien entre benzodiazépines et pneumonie », selon trois experts auteurs d’un commentaire associé à l’étude. Paula Rochon, Nicholas Vozoris et Sudeep Gill expliquent que la sédation induite par ces molécules peut réduire les pressions sur certains sphincters de l’œsophage mais aussi supprimer la réponse immunitaire. Favorisant ainsi les infections pulmonaires. Une explication d’autant plus plausible que le recours à ces médicaments a déjà été associé à un risque d’aggravation de la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive).

En France, la prudence est de mise car la consommation de benzodiazépines reste élevée. Selon le dernier bilan de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), les niveaux baissent mais restent excessifs, « en particulier chez les plus de 65 ans ». En 2015, un Français sur sept a reçu une prescription de ces médicaments. Les femmes de plus de 80 ans détiennent le record.