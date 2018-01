2018

Nouvelle année : les bonnes résolutions-santé

Les bonnes résolutions 2018 : une année sans tabac et avec moins d’alcool. Le premier matin de l’année est une des meilleure date pour prendre de bonnes décisions en matière de santé.

On dit toujours que le 1er janvier est la meilleure date pour prendre de bonnes résolutions comme perdre le plus vite possible les kilos entassés au début de l’hiver et pendant les fête. Être fidèle, gentil avec son conjoint, patient avec ses enfants. Ou encore boire moins et arrêter de fumer.

D’ailleurs la vente des patches de nicotine ou les consultations anti-tabac sont là pour confirmer qu’il faut profiter de ces moments clefs, où les décisions semblent plus faciles à prendre.

Deux addictions différentes

Vous aurez remarqué que j’ai dit boire moins et arrêter de fumer. Et non pas l’inverse. Car il s’agit de problèmes de dépendance différents. On sait en effet qu’il ne faut pas un nombre de cigarettes très élevé pour se retrouver dépendant. On sait aussi qu’en tabac les faibles doses restent dangereuses même si, plus on fume, plus on est à risque. D’ailleurs les cancers des fumeurs passifs nous rappellent qu’on peut risquer sa vie lorsque l’on travaille au contact du tabac – dans un bar par exemple – ou lorsque l’on vit avec un très gros fumeur. Les études sur ce sujet longtemps tabou sont implacables.

L’alcool, c’est toujours de l’alcool

Pour l’alcool, le problème est différent. Sans tomber dans cette campagne scandaleuse de certains de nos hommes politiques – qui comptent d’ailleurs dans leur rang des médecins – pour autoriser la publicité pour les produits de la vigne, en particulier pour sensibiliser les adolescents, il est vrai que la consommation quotidienne de boissons alcoolisées – et pas seulement le vin comme on voudrait le faire croire en France – n’entraîne ni dépendance, ni problème de santé ! Il semble même – et c’est des travaux sérieux qui l’affirment – que la faible consommation d’alcool ait un effet bénéfique sur notre cœur et nos vaisseaux.

Plus de chances de gagner qu’au loto

Mais il faut rappeler également ce que l’on appelle faibles doses : moins de 3 verres de vin par jour pour l’homme et deux pour la femme. Au-delà les ennuis de santé peuvent commencer et les avantages sont noyés par les inconvénients. C’est pour cette raison que l’on peut dire qu’il faut moins boire et non pas ne plus boire. C’est d’ailleurs un excellent test pour mesurer sa propre dépendance. Toute personne qui n’arrive pas à limiter sa consommation, sur par exemple 4 semaines, est dépendante et doit consulter.

Rendez-vous en Février pour les buveurs. En revanche pour les accros de la cigarette, pas d’autres alternatives que l’arrêt brutal, aidé ou pas par les patches, chewing-gum, acupuncture ou hypnose. C’est mieux qu’au loto, même si on dit que c’est difficile, il y aura tout de même 30 à 40 % de gagnants.