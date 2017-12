Le bon sens auprès de notre bouche. C’est ainsi que l’on pourrait résumer les vœux de l’UFSBC pour nos compatriotes. Il est vrai que les Français prennent en général beaucoup plus soin de leur voiture que de leurs dents.



Premier principe, l'alimentation :

Vous viendrait-il à l’esprit de mettre du diesel au lieu de l’essence ? Non ? C’est pourtant ce que l’on fait en général avec notre alimentation, notre seul carburant. La liste des précautions à prendre est assez longue, mais pour les dents, c’est assez simple : on évite le grignotage pour limiter les attaques acides responsables des caries. Avec une prime qui plaira beaucoup aux plus jeunes : en plus des 2 brossages incontournables du matin et soir, pendant 2 minutes, au cours de la journée, on se rince la bouche à l’eau ou on mâche, pendant 20 mn au moins, un chewing-gum sans sucres, après chaque prise alimentaire.

Deuxième principe, l'entretien :

Personne n’accepterait de circuler dans une voiture qui n’aurait été ni lavée ni nettoyée pendant un an. Idem pour notre bouche. Alors afin d’optimiser votre hygiène bucco-dentaire quotidienne, pensez à utiliser du fil dentaire et un bain de bouche de prévention. L’UFSBD préconise de passer le fil dentaire ou une brossette entre chaque espace inter-dentaire après le brossage du soir. Pensez à changer votre brosse à dents à chaque saison, et à choisir un dentifrice au fluor adapté pour chaque personne du foyer suivant son âge ou sa pathologie dentaire.

Enfin, troisième principe, les révisions :

Tous les achats de véhicule avec une garantie supposent au moins une visite annuelle chez le garagiste… Celui des dents s’appelle le dentiste. Pensez à caler votre visite de contrôle annuelle avec votre dentiste pour vous-même et votre conjoint ! Pensez aussi à amener le petit dernier, pour sa première visite, dès sa première bougie ! Si vous souffrez d’une maladie chronique, n’oubliez pas que 2 visites par an s’imposent.

Et grâce à cela, votre année, au moins d’un point de vue mécanique, sera « sourire ».