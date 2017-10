La France mauvaise élève

A l’échelle de l’Union européenne, l’Allemagne est le pays qui paie le plus lourd tribut (80 000 décès). Viennent ensuite la Grande-Bretagne (64 000) et la France (63 000). Soit les pays les plus peuplés d’Europe, note le rapport. Mais en prenant compte le nombre d’habitants, on constate que les pays d’Europe comme la Pologne ou la Bulgarie sont les premières victimes de la pollution.

A l’inverse, les pays d’Europe du Nord tels que la Suède, la Norvège ou la Finlande déplorent moins de morts attribuables à la pollution.

Quid des législations mises en place par les Etats pour protéger la santé des populations ? Début 2017, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Espagne s’étaient fait sermonner par la Commission européenne en raison « d’infractions continues aux limites en matière de pollution atmosphérique ». Dans l’Hexagone, la pollution dépasse régulièrement les seuils limites à Paris, Marseille et Lyon.

Un plan en 2018

La Commission avait conseillé aux pays de réduire leurs émissions issues de la circulation routière, et en particulier celles des véhicules diesel. Bruxelles avait prévenu que si ces pays ne rentraient pas dans le rang, des sanctions pourraient être prononcées par la Cour européenne de justice. Des actions en justice sont déjà en cours contre ces pays pour non-conformité en ce qui concerne les particules PM10 et le dioxyde d’azote.

Par la voix de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, la France a indiqué qu’un plan devrait être présenté d’ici à mars 2018. Une annonce faite fin septembre dans la vallée de l’Arve (Haute-Savoie), un petit coin de France qui étouffe à cause des camions et du chauffage au bois (voir encadré).