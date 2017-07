Injonction du Conseil d’Etat

Pollution : l’Etat s’engage à améliorer son plan de lutte

Le gouvernement répond aux critiques du Conseil d'Etat. Il promet de revoir son plan de lutte contre la pollution, et a déjà annoncé plusieurs mesures.

Le Conseil d’Etat n’a guère laissé le choix au gouvernement. En matière de lutte contre la pollution, il faudra mieux faire. Saisie par l’association Les Amis de la Terre, la juridiction suprême a conclu que la population française n’est pas assez protégée par les mesures actuelles. Ce 12 juillet, elle a donc enjoint l’Etat français à revoir sa feuille de route.

Depuis 2008, les pays membres de l’Union européenne doivent tous respecter les mêmes seuils de pollution extérieure. Cela concerne, notamment, les particules fines (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2). Mais la France a du mal à rentrer dans le rang.

Aux yeux de Suzanne Von Coester, rapporteure public du dossier, le dépassement des seuils européens est « flagrant, important, persistant et ancien ». En effet, 15 zones administratives sont régulièrement exposées à un excès de particules fines et de NO2.





Un avis avant mars

Ce non-respect des règles européennes n’a pas de raison d’être, selon le Conseil d’Etat. Et pour cause : il existe un précédent qui ne laisse aucun doute sur le sujet. Dès 2014, la Cour de justice européenne a précisé que les gouvernements n’ont pas seulement une obligation de moyen « mais une obligation de résultat ».

Autrement dit, les plans d’action sur la qualité de l’air ne suffisent pas. Ils doivent aussi s’avérer efficaces. Dans le cas contraire, l’Etat peut être contraint à poursuivre la lutte. Et c’est ce que demande la juridiction suprême. En donnant raison à l’association Les Amis de la Terre, le Conseil d’Etat annule le refus du gouvernement de mettre en place des mesures supplémentaires.

Le Premier ministre et le ministre de l’Environnement devront donc « prendre toutes les mesures nécessaires » à l’élaboration d’un plan d’amélioration de la qualité de l’air. Et ce « dans le délai le plus court possible ». Le Conseil d’Etat exige aussi que le plan soit adressé à la Commission européenne avant le 31 mars prochain.