Particules fines

Pollution atmosphérique : l’Anses préconise des normes plus strictes

Dans un avis, l’Agence préconise la mise en place de seuils journaliers pour les particules fines et une meilleure surveillance des polluants.

Peut mieux faire, beaucoup mieux. Dans un avis rendu ce mardi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) juge encore insuffisantes les mesures de réduction de la pollution de l’air et invite à appliquer des normes plus strictes afin d’offrir une meilleure protection aux populations.

L’enjeu est de taille. Chaque année en France, 42 000 personnes meurent d’une exposition excessive aux particules. Depuis vingt ans, les Etats membres de l’Union européenne doivent appliquer des mesures de surveillance, d’évaluation et de maîtrise de la qualité de l’air ambiant pour différents polluants chimiques.





Des seuils journaliers

En France, des normes existent d’ores et déjà pour plusieurs polluants atmosphériques. Toutefois, ces valeurs réglementaires sont actuellement inférieures à celles de l’Organisation Mondiale de la Santé, souligne l’Anses.

Saisie par la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction générale de l’environnement (DGE), l’agence devait donner son avis sur une évolution potentielle des normes de qualité de l'air ambiant pour les particules fines (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et l'ozone (O3).

Or, l’Anses préconise en premier lieu de fixer des normes journalières à ne pas dépasser concernant les particules les plus fines (P2,5). L’agence propose également d’adopter des valeurs permettant, lors des pics de pollution, de déclencher des procédures d’information du public, ainsi que certaines mesures comme la réduction des vitesses autorisées (ce qui est déjà le cas dans certaines villes). Pour ce faire, une simplification de la réglementation française s’impose, précise l’Anses.