Les mécanismes habituels

Les auteurs concluent qu’à long terme, la pollution de l’air doit aussi être considérée comme un facteur de risque pour le sommeil. Les sources mises en cause sont surtout liées à la vie urbaine. NO2 et PM 2,5 sont principalement produits par le trafic routier et le chauffage domestique.

« Améliorer la qualité de l’air serait donc l’un des moyens d’améliorer le sommeil et de réduire les inégalités de santé », estime Martha Billings, principal auteur de cette étude. De fait, certaines personnes sont plus exposées à la pollution et ses conséquences néfastes. C’est notamment le cas des personnes à faibles revenus, mais aussi des plus âgés – fragiles.







Selon la chercheuse, les troubles du sommeil seraient provoqués par les mécanismes habituels de la pollution aérienne. Problèmes de respiration, perte de capacité respiratoire sont fréquents chez les urbains respirant un air vicié.

« La pollution de l’air provoque une irritation des voies respiratoires supérieures, un gonflement et une congestion, mais peut aussi affecter le système nerveux central et des zones du cerveau qui contrôlent la respiration et le sommeil », explique Martha Billings. Les citadins cumulent, en quelque sorte, les facteurs de risque. Car l’air n’est pas la seule source de pollution. Les lumières de la ville et ses bruits affectent aussi le sommeil.