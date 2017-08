Dès le 1er septembre

Pollution : les voitures soumises à de nouveaux tests

La Commission européenne a annoncé la mise en place de tests anti-pollution « plus réalistes » sur les véhicules.

Les émissions polluantes émises par les voitures feront l’objet d’un contrôle accru, a annoncé la Commission européenne ce jeudi dans un communiqué. Après le scandale des tests de pollution truqués de Volkswagen, Bruxelles promet en effet des « nouveaux tests plus réalistes obligatoires ». Ceux-ci seront déployés dès le 1er septembre.

« À partir de demain, les nouveaux modèles de voitures devront passer des tests d'émissions révisés, plus fiables, avant de pouvoir circuler en Europe », fait savoir la Commission. Les émissions d'oxydes d'azote et d'autres particules, causes principales de la pollution atmosphérique, seront mesurées « dans des conditions de conduite réelles ».





Une étape "majeure"

Ce test sera complété par de nouveaux tests en laboratoire « plus réalistes » pour toutes les émissions incluant le CO2 et la consommation de carburant, ainsi que les émissions d'oxydes d'azote et d'autres particules. « Ces nouvelles méthodes de mesure d'émissions représentent une étape majeure dans notre action pour s'assurer que nos voitures soient, d'ici aux prochaines années, plus propres et plus respectueuses de l'environnement », se félicite la Commission, qui reste toutefois prudente.

En effet, « il reste beaucoup à faire. Le scandale des émissions a montré que nous avons besoin de davantage d'indépendance dans les tests sur les voitures, plus de surveillance de marché et la possibilité pour la Commission d'intervenir en cas d'abus ».

Pour les voitures qui roulent déjà et n’auront pas été testées par le biais de ces nouveaux tests, les États membres sont invités à « prendre leurs responsabilités, appliquer la loi et prendre des mesures supplémentaires, avec les acteurs du secteur, pour réduire leurs émissions ».