1,6 million de victimes en France

De fait, un tiers des poids lourds en circulation émettent plus de NOx qu’autorisé, tout comme un quart des véhicules légers (voitures, camionnettes, vans). Ils dégagent ainsi plus de 13 millions de tonnes de dioxyde d’azote. Soit 4,6 millions de plus qu’estimé en laboratoire.

Le coupable de ces erreurs est tout désigné. Les tests actuels ne prennent pas en compte les conditions réelles de circulation. Résultat : ils sous-estiment de 50 % les émissions réelles.

Si des méthodes plus précises étaient adoptées, les automobiles polluantes seraient 70 % moins nombreuses sur les routes du monde. Or, en France, 1,6 million de personnes sont exposées quotidiennement à des seuils excessifs de dioxyde d’azote.

Le calcul est simple. Si rien ne change, le gaz risque de provoquer 183 000 décès prématurés à l’horizon 2040. « Les émissions excessives de NOx par les diesel affectent le développement des cultures et de nombreuses pathologies humaines », résume Chris Malley. Le champ des maladies concernées est large. L’exposition à long terme au dioxyde d’azote est associée à l’émergence de broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), d’infarctus du myocarde ou encore de cancers du poumon.