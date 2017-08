Hippocampe

Cerveau : certains jeux vidéo attaquent la matière grise

Les jeux d’action, en particulier les jeux de tir à la première personne, peuvent entraîner une atrophie de l’hippocampe.

The Conmunity - Pop Culture Geek/Flickr

« Oui, les jeux vidéo sont bons pour le cerveau ! », affirmait-on il y a peu encore. Non, ils sont en fait dangereux, et provoquent des modifications de l’encéphale, parfois dangereuses pour la santé, entend-on également. En réalité, il semblerait que les effets des jeux vidéos dépendent à la fois du type de jeu, et des individus.

Une étude réalisée à l’université McGill, à Montréal (Canada), a montré que les jeux vidéos de tir à la première personne, pouvaient par exemple induire une baisse de la masse de matière grise au niveau de l’hippocampe. Les résultats sont publiés dans la revue Molecular Psychiatry.

Jeu de tir et "response learners"

Les chercheurs canadiens ont recruté 64 personnes âgées de 18 à 30 ans. Il les ont placés devant des jeux d’action : des jeux de tir comme Call of Duty, Killzone, Medal of Honor ou Borderlands 2, ou d’action en 3D comme Super Mario 64. Des jeux auxquels les participants n’avaient jamais joué précédemment.

Ils ont ensuite évalué les capacités cognitives, notamment sur la navigation, et réalisé des IRM des participants. Et ils ont observé une perte de substance grise dans les hippocampes de ceux qu’ils appellent « response learners », et qui jouaient aux jeux de tirs.