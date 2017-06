Meilleures attention et orientation dans l’espace

Les résultats sont formels. Les jeux vidéo augmentent la taille et l’efficacité de zones cérébrales associées aux capacités visuo-spatiales – notamment la partie droite de l’hippocampe –, qui permettent par exemple de s’orienter dans l’espace, de percevoir les objets de l’environnement ou encore d’imaginer un objet physiquement absent.

Et nul besoin d’être un "gamer" chevronné, ces modifications s’observent même des volontaires qui ont suivi un programme d’entraînement de quelques semaines.

Du côté fonctionnel, ils développent en particulier l’attention soutenue et l’attention sélective. Les joueurs sont donc plus vigilants, et meilleurs pour isoler une action de l’environnement, par exemple écouter une conversation sans se laisser distraire.





Système de la récompense

Ces bénéfices sont difficilement contestables, mais ils ont une contrepartie, rappelle Marc Palaus. Les jeux vidéo peuvent être addictifs. Encore une fois, ils agissent de manière structurelle et fonctionnelle sur une zone du cerveau, cette fois-ci associée à la récompense. Ils exposent donc les joueurs invétérés aux envies irrépressibles, comme c’est le cas pour d’autres désordres addictifs.

Les parents inquiets devront donc se méfier, et limiter l’investissement de leurs enfants, tout en se rappelant que tout n’est pas mauvais. Mais tous ces résultats ne concernent plus que les enfants et les adolescents : le jeu vidéo se décline maintenant largement sur smartphone, et est souvent utilisé par les travailleurs lors de leurs déplacements quotidiens. En 2016, l’âge moyen des gamers a été estimé à 35 ans !