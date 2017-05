Echec scolaire

Cannabis : les consommateurs précoces sont moins diplômés

Les jeunes qui ont commencé à fumer du cannabis à 16 ans ou avant, font moins d'études supérieures. L'effet est plus marqué chez les filles.

Un joint, un point en moins. Les adolescents consommateurs de cannabis ont moins de chances de prolonger leurs études. Avant 16 ans, la substance a un effet notable sur la réussite académique, selon une étude de l’Inserm parue dans l’International Journal of Epidemiology. En France, un lycéen sur deux a déjà expérimenté cette drogue.

Les scientifiques français ont suivi l’évolution d'un peu plus de 1 100 jeunes âgés de 25 à 35 ans. Interrogés sur leur consommation de cannabis, ils n’étaient pas inconnus de l’Inserm. Leurs parents étaient déjà participants d’une autre cohorte. Un élément précieux pour les chercheurs, qui ont pu évaluer précisément le milieu social et le parcours scolaire de ces volontaires.





Les jeunes filles plus touchées

Parmi les jeunes questionnés, la majorité a déjà touché au cannabis. 39 % reconnaissent avoir fumé à partir de 17 ans, 22 % avant 16 ans. La première bouffée est légèrement plus tardive qu’en population générale. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l’âge de la première expérimentation se situe entre 11 et 15 ans.

Sur le plan scolaire, les adeptes tardifs de la fumette s’en sortent mieux que les initiés précoces. Commencé après 17 ans, le cannabis n’a pas d’effet majeur sur l’obtention du baccalauréat. Les volontaires concernés sont aussi nombreux à décrocher le diplôme et à poursuivre leurs études que ceux qui n’ont jamais touché à un joint.

Du côté des expérimentateurs précoces, le résultat est tout autre. Ils sont 77 % plus à risque de ne pas entrer à l’université que ceux qui n’ont jamais touché au cannabis. L’effet est particulièrement marqué chez les jeunes filles. Cette probabilité est légèrement réduite (64 %) en tenant compte des facteurs d’influence familiaux.