Les sextoys séduisent aussi les séniors

Une Française sur deux a déjà utilisé un sextoy. Le chiffre est tiré d’un sondage de l’IFOP, dont les résultats sont parus en 2017. L’étude portait sur des femmes de 18 ans et plus. Dans la revue Menopause, publiée par The Menopause Society, des scientifiques se sont intéressées à l’utilisation de ces jouets sexuels par une tranche spécifique de la population : les plus de 60 ans. Ils ont constaté que les sexagénaires sont nombreuses à déclarer en faire usage.

Un tiers des sexagénaires utilisent des sextoys occasionnellement

"Bien que la recherche sur la sexualité des personnes âgées se soit développée ces dernières années, la plupart des études se concentrent sur les rapports sexuels en couple et non sur la sexualité solitaire, notamment la masturbation ou l'utilisation de sextoys", précisent les autrices en préambule de leur étude. Pour combler ce vide, ells ont interrogé plus de 3.000 femmes âgées de 60 ans et plus sur leur sexualité et leur utilisation des sextoys.

es résultats montrent une "prévalence croissante de la masturbation et de l'utilisation de sextoys au sein de cette population". Près de la moitié des femmes qui avaient confié s'être masturbée au moins une fois dans l'année écoulée utilisaient régulièrement des sextoys. Parmi les participantes ayant des relations sexuelles avec un partenaire, 38,7 % ont déclaré utiliser des sextoys au moins occasionnellement lors de ces rapports.

Sextoys : une meilleure santé sexuelle chez les séniors

Selon les autrices, ces pratiques entraînaient une "fréquence d'orgasmes plus élevée". "Plus précisément, les participantes ont rapporté une utilisation beaucoup plus fréquente de sextoys lors de la masturbation que lors de rapports sexuels avec un partenaire, développent-elles. Celles qui ont déclaré utiliser des sextoys presque systématiquement ou toujours lors de la masturbation étaient significativement plus susceptibles de déclarer avoir un orgasme systématiquement ou presque."

Sexualité des séniors : un manque d’information des patientes

Pour les chercheuses, ces résultats montrent que les professionnels de santé pourraient fournir des informations plus complètes sur ces sujets à leurs patientes. "Le manque de connaissances sur l’anatomie féminine, le cycle de la réponse sexuelle et les facteurs sous-jacents à l’orgasme est fréquent chez les femmes de tous âges, rappellent-elles. Les bienfaits physiques et mentaux d’une sexualité épanouie sont bien connus." Les autrices rappellent aussi que la pénétration peut devenir plus douloureuse et difficile en raison de la ménopause et des troubles de l'érection chez les hommes, ce qui peut renforcer l’intérêt des sextoys. "Beaucoup de femmes pensent qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez elles parce qu’elles n’y parviennent pas avec un partenaire, alors qu’en réalité, la plupart des femmes n’atteignent pas l’orgasme par la seule pénétration, complète le Dr Monica Christmas, directrice médicale adjointe de The Menopause Society. Cette simple information pourrait avoir un impact significatif sur la forte prévalence des dysfonctions sexuelles féminines."