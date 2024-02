Cancer de la prostate : ce régime aide à retrouver une sexualité épanouie

L'ESSENTIEL Un régime à base de plantes est lié à une meilleure santé sexuelle chez les hommes traités pour un cancer de la prostate, selon une nouvelle étude.

Les résultats ont montré que les patients qui suivaient un régime majoritairement végétarien, présentaient une mesure de la fonction sexuelle de 8 à 11 % plus élevée que les autres.

Pour l'auteure principale, privilégier une alimentation végétarienne est une mesure simple que les patients peuvent prendre pour améliorer leur sexualité et leur qualité de vie.

Les troubles de l’érection sont une séquelle fréquente lors d'un traitement contre le cancer de la prostate. Pour améliorer leurs performances au lit, les patients auraient tout intérêt à mettre des légumes dans leur assiette. En effet, une nouvelle étude, menée par des chercheurs du NYU Langone Health, montre qu'un régime à base de plantes, qui limite la viande et les produits laitiers pour faire la part belle aux fruits, légumes, céréales et noix, est lié à une amélioration de la santé sexuelle chez les hommes traités pour un cancer de la prostate.

Régime végétarien et cancer de la prostate : une baisse des dysfonctions érectiles

Pour cette étude publiée en ligne le 13 février dans la revue Cancer, les chercheurs américains ont analysé les dossiers de plus de 3.500 hommes atteints d'un cancer de la prostate. Ils ont dispatché ces patients en cinq groupes en fonction de la proportion d'aliments végétaux et de produits d'origine animale qu'ils mangeaient habituellement.

Les auteurs ont constaté que les individus qui consommaient le plus de légumes, de fruits et de noix, obtenaient des résultats de 8 à 11 % supérieurs dans les mesures de leur fonction sexuelle par rapport aux groupes qui en avaient peu dans leurs menus.

De plus, les amateurs de plats végétariens ayant eu une tumeur à la prostate, avaient des scores jusqu’à 14 % plus élevés en matière de santé urinaire, avec moins de cas d’incontinence, d’obstruction et d’irritation, comparés aux autres malades. Ils affichaient également une meilleure santé hormonale, évaluée par des symptômes tels que le manque d'énergie, la dépression et les bouffées de chaleur.

Cancer de la prostate : misez sur le régime végétarien pour améliorer la sexualité

Outre les bénéfices en termes de santé sexuelle et urinaire, il a été observé que la consommation de légumes, de fruits, de légumineuses et de noix était également associée à une meilleure fonction intestinale. Pour l'équipe de recherche, cet effet positif pourrait s'expliquer par la présence de fibres alimentaires dans ces produits.

"Nos résultats offrent de l'espoir à ceux qui cherchent des moyens d'améliorer leur qualité de vie après avoir subi une intervention chirurgicale, une radiothérapie et d'autres traitements courants pour le cancer de la prostate, qui peuvent provoquer des effets secondaires importants", explique l'auteure principale de l'étude et urologue Dr Stacy Loeb dans un communiqué. "Ajouter plus de fruits et de légumes à leur alimentation, tout en réduisant la viande et les produits laitiers, est une mesure simple que les patients peuvent prendre", conclut l'experte.