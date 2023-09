Cancer de la prostate agressif : 11 mutations génétiques mises en cause

L'ESSENTIEL Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang d'environ 17.500 patients atteints d'un cancer de la prostate.

Ils ont ainsi découvert que les mutations de 11 gènes sont associées à des formes agressives de cette maladie.

Leurs travaux pourraient permettre le développement de traitements plus ciblés et une amélioration du dépistage.

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, avec près de 59.800 nouveaux cas diagnostiqués en France en 2018. Cependant, il reste de nombreuses zones d'ombre sur le développement de cette maladie. Une équipe du Keck School of Medicine de l'USC et du USC Norris Comprehensive Cancer Center, a fait une avancée importante en pointant du doigt des mutations génétiques spécifiques.

Des mutations sur le gène BRCA2 aussi en cause dans le cancer de la prostate

Les chercheurs ont combiné les informations de 18 études et analysé les échantillons de sang de 17.500 patients d'origine européenne atteints d'un cancer de la prostate. Parmi ces volontaires, 9.185 présentaient une forme agressive de la maladie. En comparant la fréquence des mutations génétiques des patients, les scientifiques ont réussi à identifier 11 gènes présentant des mutations significativement liées au cancer agressif de la prostate.

Dans cette liste de gènes mis en cause : on retrouve entre autres le BRCA2, qui est également connu pour son lien avec le cancer du sein.

Il est intéressant de noter que certaines mutations ont également été observées chez des patients qui ne présentaient pas de tumeur maligne agressive à la prostate.

Christopher Haiman, l'un des auteurs de l'étude publiée dans la revue JAMA Oncology explique : "cela suggère que les mutations chez ces personnes peuvent les exposer à un plus grand risque que leur cancer devienne agressif plus tard".

Cancer de la prostate : une prise en charge améliorée grâce à la découverte des mutations

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires (notamment auprès de patients d'autres origines), cette découverte pourrait faciliter la prise en charge des patients atteints d'un cancer de la prostate ou à risque, selon les scientifiques. Elle pourrait, en effet, permettre le développement d'un traitement individualisé et plus ciblé, mais aussi améliorer le dépistage.

L'expert reconnaît dans un communiqué de son établissement paru le 21 septembre 2023 : "les résultats ne sont pas complètement définitifs, mais il est clair qu'il reste encore du travail à faire pour déterminer sur quels gènes les oncologues devraient se concentrer lors des tests". Toutefois, il ajoute : "trouver des patients atteints d'un cancer moins avancé qui sont porteurs de ces variantes génétiques peut leur permettre de recevoir des formes de traitement ciblées plus tôt".