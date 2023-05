Cancer de la prostate : les hommes qui prennent du poids à 20 ans ont plus de risque

L'ESSENTIEL Le cancer de la prostate représente près de 26 % de l’ensemble des cancers masculins.

Le fait de prendre un kilo par an entre 17 et 29 ans augmente le risque de cancer agressif de la prostate de 13 %.

Chez les personnes souffrant d’obésité, les niveaux d’insuline-1 (IGF-1), une hormone, et une forte prise de poids peuvent favoriser le développement de cette tumeur maligne.

En France, il est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Le cancer de la prostate représente près de 26 % de l’ensemble des cancers masculins. Cette tumeur maligne survient dans environ 66 % des cas chez des hommes âgés de 65 ans et plus. Durant le congrès européen sur l'obésité, qui se tient du 17 au 20 mai à Dublin, des chercheurs de l'université de Lund, à Malmö (Suède), ont révélé que les hommes qui prennent du poids au début de leur vie étaient plus susceptibles de souffrir d’un cancer de la prostate agressif et fatal.

"Mieux connaître les facteurs à l'origine du cancer de la prostate"

Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude. "Il est essentiel de mieux connaître les facteurs à l'origine du cancer de la prostate pour pouvoir le prévenir. Les seuls facteurs de risque bien établis, tels que l'âge, les antécédents familiaux de la maladie et plusieurs marqueurs génétiques, ne sont pas modifiables, d'où l'importance d'identifier les facteurs de risque qui peuvent être changés", a déclaré Marisa da Silva, auteure des travaux.

Pour mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont analysé les données de 258.477 hommes dont le poids avait été mesuré au moins trois fois entre l'âge de 17 et 60 ans, dans le cadre de la cohorte ODDS (Obesity and Disease Development Sweden). Les volontaires, qui n'avaient pas de cancer de la prostate lorsqu'ils se sont inscrits entre 1963 et 2014, ont été suivis jusqu'en 2019. Durant cette période, l’équipe a enregistré les diagnostics de cancer de la prostate et les décès.

Cancer de prostate : un risque accru chez les hommes prenant un kilo par an entre 17 et 29 ans

Selon les données, 23.348 participants ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate, l'âge moyen au moment du diagnostic étant de 70 ans, et 4.790 hommes sont décédés après avoir été développés cette maladie. Les auteurs ont constaté que les adultes avaient pris en moyenne 0,45 kg/an au cours du suivi de 16 ans entre la première et la dernière observation du poids. La prise de poids était plus importante au début de la vie des hommes. Elle était en moyenne de 0,73 kg/an entre 17 et 29 ans, de 0,34 kg/an entre 30 et 44 ans et de 0,22 kg/an entre 45 et 60 ans.

Pour un homme qui prenait 1 kg par an entre 17 et 29 ans (soit une prise de poids totale de 13 kg sur cette période), le risque de cancer agressif de la prostate augmentait de 13 % et le risque de cancer mortel de 27 %. En clair, la prise de poids est associée à la fois au développement du cancer de la prostate et à son agressivité.

Obésité : des niveaux d'insuline-1 élevés peuvent favoriser la survenue de ce cancer

"Des recherches antérieures ont mis en cause des concentrations élevées de facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), une hormone impliquée dans la croissance et le développement des cellules, avec un risque accru de cancer de la prostate. Les niveaux de cette hormone sont élevés chez les personnes souffrant d'obésité et une forte augmentation de poids peut alimenter cette élévation et le développement du cancer. Nous ne savons pas si c'est la prise de poids elle-même ou la longue durée de la prise de poids qui est le principal facteur de l'association que nous observons. Quoi qu'il en soit, il faut prendre du poids pour devenir plus lourd, et il est donc impératif d'empêcher une forte prise de poids chez les jeunes hommes pour prévenir le cancer de la prostate", a conclu Marisa da Silva.