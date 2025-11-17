Le virus présent dans les eaux usées en Allemagne : faut-il craindre un retour de la polio ?

Des traces du virus de la polio ont été retrouvées dans des eaux usées à Hambourg en Allemagne. Le ministère de la santé allemand l’a annoncé à l’agence de presse Reuters, le 12 novembre. Le dernier cas recensé de polio dans le pays date de 1990.

Des traces des virus de la polio retrouvées dans plusieurs pays européens

La poliomyélite est provoquée par un virus et touche le système nerveux : elle peut entraîner une paralysie, voire le décès. Depuis 2002, l’Europe est considérée exempte de polio par les autorités sanitaires. "Étant donné que la polio n'a pas été éradiquée à l'échelle mondiale, le risque que le virus soit réintroduit en Europe demeure tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées", rappelle toutefois le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Depuis fin 2024, différents pays ont découvert des traces du virus dans leurs eaux usées dont la Pologne, l’Espagne, la Finlande et le Royaume-Uni.

Virus de la polio : un faible risque de propagation en Europe

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les autorités allemandes ont détecté le poliovirus sauvage de type 1. "Sur les trois types de poliovirus sauvage existants, deux ont été éradiqués (PVS2 et PVS3) et des efforts sont déployés à l’échelle mondiale éradiquer le PVS1, indique l’Organisation Mondiale de la Santé. Actuellement, le poliovirus sauvage est endémique dans deux pays : le Pakistan et l’Afghanistan. Le fait que le PVS1 a été détecté en dehors des deux pays où la maladie est endémique démontre qu’un risque continu de propagation internationale subsistera tant que le monde entier ne sera pas exempt de PVS1." Pour autant, l’organisme souligne que le risque pour la population européenne est considéré comme très faible "en raison des taux de vaccination généralement élevés dans toute la région". En Europe, les taux de vaccination sont supérieurs à 90 % dans la plupart des pays.

Comment éviter une propagation du virus de la polio ?

Les autorités sanitaires, dont l’OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, soulignent qu'un risque de transmission demeure parmi les populations non ou incomplètement vaccinées. Ces organismes appellent à une "vigilance renforcée de la surveillance clinique et environnementale des poliovirus et rappellent l’importance d’atteindre des taux de couverture vaccinale élevée (CV à 3 doses > 90%) sur tout le territoire européen, y compris à l’échelle infranationale". Elles incitent à la mise en place de programme de surveillance et de promotion de la vaccination, notamment à destination "des enfants et des populations non ou incomplètement vaccinées telles que les populations migrantes". En France, Santé Publique France précise que la surveillance des poliovirus s’est arrêtée en 2018, suite à la rareté de détection de ces virus et à la forte couverture vaccinale.