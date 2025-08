Polio : pourquoi l’éradication mondiale reste hors de portée

L'ESSENTIEL Malgré d’importants progrès, la polio persiste en Afghanistan et au Pakistan, freinée par des dysfonctionnements internes et une stratégie jugée obsolète.

Le vaccin oral, pilier de la lutte, est lui-même source de nouveaux cas dans certaines régions.

Barrières culturelles, pauvreté et théories complotistes entravent la campagne d’éradication.

Malgré quarante ans d'efforts et plus de trois milliards d'enfants vaccinés, la poliomyélite, une maladie paralytique très contagieuse qui existe depuis la préhistoire, n'a pas encore disparu de la surface du globe. Si les cas ont chuté de plus de 99 %, le virus reste endémique dans certaines régions de l’Afghanistan et du Pakistan. Un rapport de l’Associated Press, relayé par Euronews, révèle les failles profondes d’une campagne mondiale aussi ambitieuse que controversée.

Des failles internes majeures

Depuis 2017, des documents internes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pointent une gestion défaillante sur le terrain : registres falsifiés, agents de santé remplacés par des proches non formés, doses de vaccins mal conservées ou surutilisées. "Les vaccinateurs ne connaissaient pas la gestion des vaccins", notent des fonctionnaires de l’agence onusienne. Dans certaines zones d’Afghanistan, aucune visite n’aurait eu lieu depuis deux ans. "Dans de nombreux endroits, notre travail n'est pas fait avec honnêteté", confie Sughra Ayaz, en première ligne au Pakistan, à l'Associated Press.

"L'éradication de la poliomyélite exige la perfection : zéro cas [...] et la vaccination de plus de 95 % des enfants", rappelle Euronews. Les critiques pointent "une allégeance aveugle à une stratégie dépassée", notamment le recours au vaccin oral, encore pilier de la lutte. Bien que sûr et efficace, ce vaccin peut, dans de rares cas, provoquer une forme mutante du virus – autrement dit paralyser un enfant – et relancer des épidémies, comme le rappellent les centaines de cas rapportés chaque année depuis 2021. Problème : il n’y a pas assez de vaccins injectables pour éliminer la polio à lui seul.

Le Dr T. Jacob John, ancien de l'OMS, alerte : "L'OMS s'obstine à lutter contre la polio, crée la polio d'une main et tente de la contrôler de l'autre". Pour lui, seul un changement radical de cap peut aboutir à l'éradication. L’OMS, par la voix du Dr Jamal Ahmed, défend sa position : "Presque tous les pays aujourd'hui débarrassés de la polio ont utilisé ce vaccin [oral]".

Une campagne minée par la méfiance

Barrières culturelles, pauvreté et théories complotistes entravent la campagne d’éradication de la polio, pourtant dotée d’un budget annuel de quelque 868 millions d'euros. Certains habitants affirment que le vaccin stérilise les enfants, provoque une puberté précoce, ou encore qu’il est fabriqué à partir d’urine de porc. Et les agents de terrain, souvent isolés, peinent à convaincre. Certains accusent aussi les États-Unis et d'autres pays, qui ont largement participé à l’effort de financement, d'être de plus en plus hostiles à la vaccination.

La campagne contre la polio est l'une des plus coûteuses jamais menées en santé publique. Mais "il n'y a pas de gestion", selon le Dr Tom Frieden, qui siège au sein d'un conseil indépendant chargé d'examiner l'éradication de la polio. Roland Sutter, ex-responsable OMS, va plus loin : "S'il s'agissait d'une entreprise privée, on exigerait des résultats".