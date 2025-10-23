Royaume-Uni : la grosseur dans le cou était un cancer généralisé

Début 2024, Tyler Hemming, un adolescent britannique, remarque une grosseur dans son cou. Les médecins consultés lui ont d’abord diagnostiqué une infection des amygdales, appelée amygdalite, raconte The Mirror. En mai, après de multiples analyses, le jeune homme a finalement appris qu’il était atteint d’un cancer, un lymphome de Hodgkin.

Qu’est-ce que le lymphome de Hodgkin ?

En janvier, après le premier diagnostic, sa mère, Charley Hemming, a emmené son fils voir d’autres médecins. "Il a fait des tests sanguins, qui n'ont toujours pas donné de réponses, raconte-t-elle au média britannique. Nous sommes ensuite allés en Amérique et à notre retour, nous avons pu voir que la bosse s'était multipliée et était devenue plus grosse." Le 16 mai, la mère et son fils se rendent à l'hôpital général de Southampton. Ce jour-là, ils apprennent que le garçon de 13 ans souffre d’un lymphome de Hodgkin de stade 4. Le cancer s'était propagé à diverses parties de son corps, dont le nez, la gorge, le cou, la clavicule, l'aisselle, le cœur, la rate, l'abdomen et l'omoplate. "Ça a été un tourbillon", confie sa mère.

L’un des premiers symptômes de cette pathologie est l’augmentation du volume des ganglions lymphatiques, rappelle l’Institut Gustave Roussy. "Ces ganglions ne sont pas douloureux et leur évolution est lente, précise le centre de lutte contre le cancer. Cela s'accompagne dans certains cas d'une perte de poids, d'une fatigue, de sueurs nocturnes, de fièvre et de démangeaisons." La maladie est liée à la prolifération de lymphocytes B anormaux appelés cellules de Reed-Sternberg. Ces cellules immunitaires anormales vont s’accumuler dans les ganglions lymphatiques, mais aussi dans la moelle osseuse et la rate. "Les causes du lymphome de Hodgkin ne sont pas clairement identifiées, indique-t-il. (…) Cette maladie peut survenir à tout âge mais est plus fréquente chez les adolescents et les adultes jeunes."

Comment est pris en charge le lymphome de Hodgkin ?

Dans la plupart des cas, les patients jeunes sont soignés par chimiothérapie. Tyler Hemming suit actuellement ce traitement, et sa mère parle de "la chimio la plus intense qu'[elle] ait jamais vue". Il souffre de nombreux effets secondaires, dont des nausées fréquentes. Son système immunitaire est mis à mal par les médicaments et il doit régulièrement lutter contre des infections. Cet hiver, l’adolescent suivra des séances de radiothérapie. "Plus de 90% des enfants atteints d’une maladie de Hodgkin ont une évolution favorable de leur maladie sous traitement", souligne l’Institut Gustave Roussy.