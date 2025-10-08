Cancer chez l’enfant : l’étude qui accuse l’imagerie médicale

L'ESSENTIEL Une étude montre que les examens d’imagerie médicale exposent les enfants à un risque accru de cancer du sang.

Les scanners sont les plus concernés, surtout en cas d’expositions répétées.

Réduire les doses et privilégier l’IRM ou l’échographie est recommandé.

Si elle s’avère précieuse pour diagnostiquer rapidement des pathologies graves, l'imagerie médicale expose aussi les enfants à des radiations ionisantes potentiellement dangereuses. Une vaste étude menée aux Etats-Unis et publiée dans The New England Journal of Medicine, alerte sur le lien entre ces examens et certains cancers du sang et de la moelle osseuse chez les plus jeunes.

Une radiosensibilité accrue chez les enfants

Menée par les universités de San Francisco (UCSF) et de Davis (UC Davis), la recherche s’appuie sur les données de près de 3,7 millions d’enfants nés entre 1996 et 2016 et suivis dans six systèmes de santé en Amérique du Nord jusqu’à leurs 21 ans. Les chercheurs estiment que jusqu’à 10 % des cancers hématologiques diagnostiqués chez les enfants pourraient être attribuables aux radiations issues de l’imagerie médicale. Sur les 2.961 cancers diagnostiqués durant la période d’observation, près de 80 % étaient des lymphomes, les autres étant des leucémies ou des cancers myéloïdes. Près de la moitié des cas concernaient des enfants de moins de 5 ans.

"Les enfants sont particulièrement vulnérables aux cancers induits par les radiations en raison de leur radiosensibilité accrue et de leur espérance de vie plus longue", explique la Dre Rebecca Smith-Bindman, radiologue et première autrice de l’étude, dans un communiqué. Elle insiste : "Il est crucial de minimiser l’exposition lorsqu’elle n’est pas indispensable, notamment en ajustant les doses ou en ayant recours à des examens sans rayonnements comme l’IRM ou l’échographie."

Un lien entre radiations et risque de cancer hématologique

Parmi les techniques analysées, la tomodensitométrie (CT-scan) est celle qui expose le plus fortement les enfants aux radiations. Elle est fréquemment utilisée pour explorer le cerveau, la moelle épinière ou détecter des tumeurs. D’après l’étude, un ou deux scanners de la tête augmentent de 1,8 fois le risque de développer un cancer du sang. Un chiffre qui grimpe à 3,5 en cas d’expositions répétées. À l’inverse, les radiographies, bien que plus fréquentes (notamment du thorax), entraînent une exposition bien plus faible, avec un impact négligeable sur le risque de cancer, selon les résultats.

"Ce travail fournit des preuves solides d'une relation dose-effet entre radiation et risque de cancer hématologique chez l'enfant", souligne la Pre Diana Miglioretti, biostatisticienne à l’UC Davis. Elle précise : "Les bénéfices de l'imagerie sont réels, mais les protocoles doivent être optimisés pour protéger les plus jeunes."

Pour rappel, le cancer reste la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de plus de 1 an en France, après les accidents, selon l'AP-HP. "Chaque année en France, 450 enfants et adolescents meurent encore du cancer. Les cancers les plus fréquents chez les jeunes sont les cancers de la moelle osseuse et des ganglions (leucémies, lymphomes) et les cancers du cerveau (tumeurs cérébrales)."