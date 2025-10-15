Maladie du foie gras : deux médicaments pourraient soigner la stéatose hépatique

Surnommée maladie du foie gras, la stéatose hépatique est définie par une accumulation de graisses dans le foie. Peu de traitements existent aujourd’hui pour la soigner. Les travaux d’une équipe de chercheurs de Barcelone pourraient transformer la prise en charge. Selon leurs conclusions, l’association du pémafibrate et du telmisartan, deux médicaments déjà existants, réduit significativement la stéatose hépatique et les risques cardiovasculaires. Leurs travaux sont parus dans Pharmacological Research.

Stéatose hépatique : une maladie répandue en France et dans le monde

"La stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique est actuellement la maladie hépatique la plus répandue dans le monde, touchant environ un adulte sur trois", précisent-ils en préambule. En France, l’Inserm estime qu’elle concerne 200.00 personnes. Sans prise en charge, elle peut s’aggraver et évoluer vers une hépatite voire une cirrhose ou un cancer du foie. "À ce jour, la plupart des nouveaux composés expérimentaux développés pour la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD), anciennement appelée stéatose hépatique, ont échoué lors des essais cliniques, souvent en raison de problèmes de sécurité, indiquent les auteurs. Ce constat a orienté l'attention vers le réemploi des médicaments, une stratégie qui explore de nouvelles utilisations pour des médicaments dont l'innocuité chez l'homme a déjà été prouvée."

Une combinaison de médicaments efficace pour réduire les graisses dans le foie

L’objectif des scientifiques espagnols était de prévenir la progression vers des formes sévères. Ils ont analysé les effets de ces deux médicaments : le pémafibrate, un hypolipémiant destiné à réduire le taux de cholestérol et le telmisartan, un antihypertenseur. Pour vérifier leurs effets, ils ont d’abord réalisé un essai sur des souris de laboratoire atteintes de stéatose hépatique, puis sur des poissons zèbres, un modèle couramment utilisé pour étudier cette pathologie.

"Les résultats montrent que l'association des deux médicaments inverse l'accumulation de graisses dans le foie induite par une alimentation riche en graisses et en fructose, concluent les auteurs. (…) Une thérapie combinée avec des médicaments agissant sur différentes voies pathogènes pourrait s'avérer plus efficace qu'une monothérapie, grâce à de possibles effets synergétiques et à une toxicité réduite liée à l'utilisation de doses plus faibles de chaque médicament." Pour Marta Alegret, autrice principale de ces travaux, la combinaison des deux médicaments est aussi intéressante car elle permet de réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol, ce qui entraîne "une diminution du risque cardiovasculaire". Or, le risque de décès cardiovasculaire est plus élevé chez les patients atteints de stéatose hépatique.

Nouveau traitement de la stéatose hépatique : de nouvelles études à venir

Il faudra encore attendre avant de voir ces médicaments disponibles pour les patients atteints de la maladie. Des essais cliniques avec des humains devront d’abord être réalisés. Puis, les chercheurs espagnols veulent tester les effets du duo de traitements sur des formes plus graves de la pathologie, d’abord sur des souris, puis, en cas de résultat intéressant, sur des humains.