Stéatose hépatique non alcoolique : le mal du siècle ?

L'ESSENTIEL La stéatose hépatique non alcoolique signifie que trop de graisses sont stockées dans les cellules du foie. C’est une maladie du foie qui affecte les personnes qui boivent peu ou pas d’alcool.

“Depuis 30 ans, et particulièrement depuis une dizaine d’années, les maladies du foie gras ont une prévalence explosive partout dans le monde, en lien avec l’augmentation du diabète et de l’obésité”, explique l’hépato-gastro-entérologue Dr Pauline Guillouche.

“Le problème c’est l’inflammation, insiste la médecin. Car c’est cette inflammation qui va abîmer progressivement le foie. Le risque est le développement petit à petit d’une fibrose, c’est-à-dire d’un durcissement progressif, jusqu’à la cirrhose.”

“Avec près de 20 % des Français et 25 à 30 % de la population mondiale concernée, la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est considérée comme le mal du siècle sur le plan métabolique”, alertait déjà l’Inserm dans un communiqué de novembre 2022. Et les choses ne semblent pas prêtes de s’améliorer puisque les projections estiment que ce nombre ne va cesser d’augmenter d’ici 2030. “Depuis 30 ans, et particulièrement depuis une dizaine d’années, les maladies du foie gras ont une prévalence explosive partout dans le monde, en lien avec l’augmentation du diabète et de l’obésité”, nous confirme l’hépato-gastro-entérologue Dr Pauline Guillouche.

NASH : “une maladie du foie qui affecte les personnes qui boivent peu ou pas d’alcool”

“Comme son nom l’indique, la stéatose hépatique non alcoolique signifie que trop de graisses sont stockées dans les cellules du foie”, explique la spécialiste. “C’est une maladie du foie qui affecte les personnes qui boivent peu ou pas d’alcool.”

Dans les maladies graisseuses du foie, on distingue le simple dépôt de graisses au niveau du foie qui est la stéatose hépatique (NAFLD) ; et la NASH qui associe à la stéatose de l’inflammation et des signes de souffrance des cellules du foie. “On estime que 10 à 20 % des individus ayant un foie gras ont une NASH.” Dans ce cas, un tissu cicatriciel s’étend petit à petit dans le foie, détruisant sa structure interne et altérant sa capacité à se régénérer et à fonctionner.

Tout récemment, depuis 2023, la nomenclature médicale a changé, rendant les appellations “plus compliquées” selon la spécialiste, avec :

-MASLD pour “metabolic dysfunction associated steatotic liver disease” ;

-Met ALD pour MASLD + “alcool” ;

-MASH “qui remplace le terme NASH pour stéatohépatite liée à une dysfonction métabolique”.

Néanmoins, la maladie se diagnostique toujours de la même façon. La stéatose s’évalue selon quatre grades, avec : le grade I quand on observe des vésicules graisseuses dans 5 à 25 % des hépatocytes, le grade II lorsque 25 % à 50 % des hépatocytes sont stéatosés, le grade III quand le taux atteint 50 % à 75 % des cellules, et enfin le grade IV lorsqu’il y a de la stéatose dans plus de 75 % des hépatocytes.

Stéatose hépatique non alcoolique : quels sont les risques ?

“Le problème c’est l’inflammation, insiste la médecin. Car c’est cette inflammation qui va abîmer progressivement le foie. Le risque est le développement petit à petit d’une fibrose, c’est-à-dire d’un durcissement progressif, jusqu’à la cirrhose.” Il y a plusieurs stades de la fibrose, allant du stade F0 (pas d’atteinte) au stade F4. La cirrhose est le stade le plus grave de la maladie car il n’est pas réversible et peut favoriser le cancer du foie. À ce stade, l’organe remplit de plus en plus mal ses fonctions, jusqu’à ne plus y parvenir. “C’est pour éviter cette évolution qu’il est important de se prendre en charge.”