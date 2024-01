NASH : vers un nouveau traitement de la maladie du foie gras

L'ESSENTIEL La stéatose hépatique non alcoolique (aussi connue sous le nom de "NASH" ou "maladie du foie gras") est une maladie grave due à l’obésité.

Aucun traitement médicamenteux n’existe aujourd’hui pour soigner cette pathologie.

Des chercheurs pensent avoir trouver une nouvelle piste de traitement pour traiter la maladie du foie gras.

L'un des risques liés à l'obésité est le développement de maladies métaboliques, dont la stéatose hépatique non alcoolique (aussi connue sous le nom de "NASH" ou "maladie du foie gras").

Maladie du foie gras : un besoin de nouveaux traitements

La NASH toucherait environ 25 % de la population mondiale et peut, bien qu'elle ne présente souvent aucun symptôme, entraîner de graves lésions hépatiques ou une cirrhose si elle continue à progresser. Aucun remède ne permet aujourd’hui d’en guérir, excepté des mesures hygiéno-diététiques. C'est pourquoi des scientifiques ont essayé de découvrir avec succès les facteurs impliqués dans l’évolution de cette maladie.



"Il existe une protéine appelée ZAK-alpha qui "signale" au reste du système métabolique que les cellules sont stressées. Cela déclenche une réaction en chaîne qui conduit, entre autres, à la stéatose hépatique", explique dans un communiqué de presse le professeur Simon Bekker-Jensen de l'université de Copenhague.

Traitement de la maladie du foie gras : l’effet de la protéine ZAK-alpha

Son équipe a confirmé cette hypothèse à l'aide de modèles cellulaires de souris et de poissons zèbres dans lesquels la protéine ZAK-alpha a été retirée et le modèle exposé à des stress.



"Les souris sont un très bon modèle pour étudier le système métabolique humain... Lorsque les souris deviennent obèses, elles développent en grande partie les mêmes maladies métaboliques que celles observées chez l'Homme", poursuit le professeur Bekker-Jensen. "Les souris chez lesquelles nous avons désactivé la protéine ZAK-alpha étaient en bien meilleure santé que celles qui l'avaient. À un âge avancé, elles étaient plus actives, avaient des muscles plus forts et, surtout, ne développaient pas de maladies métaboliques", développe-t-il.

Traitement de la maladie du foie gras : une nouvelle cible médicamenteuse

Les chercheurs estiment que les résultats démontrent que ZAK-alpha pourrait constituer une piste thérapeutique utile pour soigner la maladie du foie gras. "ZAK-alpha est une cible médicamenteuse bien établie qui peut être inhibée par de petites molécules", déclare le professeur Bekker-Jensen. "Nous pensons donc que ces nouvelles connaissances susciteront l'intérêt de nombreuses entreprises qui travaillent activement à la mise au point et à l'essai de médicaments contre les maladies métaboliques, y compris la stéatose hépatique", estime-t-il.





Pour qu'un tel médicament soit mis sur le marché, la prochaine étape consistera à réaliser des études cliniques. "Alors qu'il existe déjà des médicaments efficaces et abordables pour le diabète, je vois un grand potentiel pour la stéatose hépatique, qui reste l'un des problèmes médicaux les plus importants non résolus aujourd'hui", conclut le scientifique.

Son étude est publiée dans Science.