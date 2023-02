Stéatose hépatique : 22 minutes de marche rapide par jour pourraient la prévenir

L'ESSENTIEL La stéatose hépatique non alcoolique, aussi appelée "maladie du foie gras non alcoolique", se caractérise par une accumulation de graisses dans le foie, en dehors de toute consommation excessive d'alcool.

Une stéatose hépatique est diagnostiquée lorsque le taux de graisse représente plus de 5 % du foie.

Le nombre de cas augmente avec l'âge et atteint 36,2 % chez les hommes de 68-78 ans.

Pour être en bonne santé, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande aux adultes de 18 à 64 ans de pratiquer au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. Si on fait le calcul, cela correspond à environ 22 minutes par jour au minimum.

Une nouvelle étude, publiée dans l'American Journal of Gastroenterology et menée par des chercheurs du Penn State College of Medicine aux États-Unis ajoute un argument de plus pour intégrer ces recommandations à son mode de vie. Les auteurs affirment qu’atteindre cette durée d’exercice peut protéger contre la stéatose hépatique.

La stéatose hépatique non alcoolique touche plus d'1 Français sur 10

En France, la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD - pour non alcoholic fatty liver disease en anglais) touche près de 16,7 % de la population (24,6 % des hommes et 10,1 % des femmes), selon l’Assurance maladie. Contrairement aux maladies du foie provoquées par une consommation excessive d'alcool, la NAFLD est le résultat du syndrome métabolique, lié à l'obésité, au diabète de type 2, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie ou à des taux élevés de triglycérides. Ainsi, en France, la NAFLD concerne 79,7 % des obèses et 63 % des diabétiques.

Avec le temps, la maladie peut entraîner des complications encore plus graves telles que la cirrhose (cicatrisation du foie) et le cancer. Il n'existe pas de médicaments ou de remèdes approuvés pour cette maladie. C'est pourquoi la prévention de la maladie est si importante, tout comme le fait de savoir que l'exercice peut réduire la graisse du foie et améliorer la santé physique globale et la qualité de vie.

"Nos résultats peuvent donner aux médecins la confiance nécessaire pour prescrire l'exercice comme traitement de la stéatose hépatique non alcoolique, déclare Jonathan Stine, professeur agrégé de médecine et de sciences de la santé publique et hépatologue au Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, dans un communiqué universitaire. La marche rapide ou le vélo léger pendant 1/2 heure par jour cinq fois par semaine n'est qu'un exemple de programme qui répondrait à ces critères”, ajoute-t-il.

150 min d'entraînement triple les chances de réduire la graisse du foie

Le Pr Stine explique que les recherches précédentes n'ont pas réussi à déterminer avec certitude la quantité d'exercice nécessaire pour produire des résultats cliniquement significatifs. Avec son équipe, ils ont donc analysé 14 études antérieures portant sur un total de 551 patients atteints de NAFLD. Ils ont évalué des données telles que l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, le changement de poids corporel, le respect des protocoles d'exercice et les niveaux de graisse hépatique mesurés par IRM. Afin de considérer un impact cliniquement significatif, il devait y avoir eu une réduction relative de 30 % de la graisse hépatique mesurée par IRM : les chercheurs ont montré que l'exercice est 3,5 fois plus susceptible de produire ces résultats par rapport aux méthodes de soins conventionnelles.

Dans une deuxième analyse, l'équipe a déterminé quelle était la "dose" optimale d'exercice. Leur constat : 39 % des patients qui atteignent ou dépassent l'équivalent de 150 minutes de marche rapide hebdomadaire étaient capables d'atteindre le seuil d’un foie considéré comme sain. Seuls 26 % de ceux qui se sont exercés moins que cela ont atteint cette marque. Les résultats confirment donc les quantités d'exercice recommandées par les autorités sanitaires. Néanmoins, le Pr Stine convient que davantage d'études sont nécessaires à l’avenir afin de valider avec encore plus de certitude ces résultats.