Vapotage : l’OMS alerte sur la dépendance à la nicotine chez les enfants

Une nouvelle vague de dépendance à la nicotine. Dans un communiqué, paru le 6 octobre, l’Organisation Mondiale de la Santé alerte sur les conséquences de l’usage massif des cigarettes électriques. Selon ses estimations, 100 millions de personnes vapotent à travers le monde, dont 86 millions d’adultes, principalement dans les pays à revenu élevé, et au moins 15 millions de jeunes de 13 à 15 ans.

Des produits à base de nicotine "ciblant agressivement les jeunes"

"Des millions de personnes cessent, ou ne commencent pas, la consommation de tabac grâce aux efforts de lutte des pays du monde entier, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. En réponse à ces progrès importants, l'industrie du tabac riposte avec de nouveaux produits à base de nicotine, ciblant agressivement les jeunes." En dehors des cigarettes électroniques, de nouvelles substances se développent dont des produits de tabac chauffé ou des sachets de nicotine. Tous nuisent à la santé, en particulier celles "des nouvelles générations, des jeunes et des adolescents". Etienne Krug, directeur des déterminants de la santé, du département de la promotion et de la prévention de l’OMS, souligne que les cigarettes électroniques sont présentées comme un outil de réduction des risques et des dégâts liés au tabac, mais selon lui, elles "rendent les enfants accroc à la nicotine plus tôt et risquent de saper des décennies de progrès".

Vapotage : combler les lacunes en matière de législation

Pour le directeur de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, il est essentiel de mettre en place de nouvelles politiques de lutte contre le tabagisme, dont le vapotage. "Les gouvernements doivent agir plus rapidement et plus fort dans la mise en œuvre de politiques éprouvées de lutte contre le tabac", estime-t-il. Il appelle à "combler les échappatoires qui permettent aux industries du tabac et de la nicotine de cibler les enfants et de réglementer de nouveaux produits à base de nicotine comme les cigarettes électroniques".

Tabagisme : une baisse mondiale de la consommation de tabac

Si "l’épidémie de tabac" n’est pas terminée, l’OMS observe une baisse du nombre de fumeurs à travers le monde : il est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard en 2024. Cette diminution est particulièrement marquée chez les femmes : 71 millions de consommatrices ont arrêté de fumer entre 2010 et 2024. Chez les hommes, la prévalence du tabac a également diminué mais dans des proportions moins importantes. "Aujourd'hui, plus de quatre consommateurs de tabac sur cinq dans le monde sont des hommes", constate l’OMS. D’un point de vue géographique, la consommation de tabac demeure importante en Europe, avec 24 % de fumeurs parmi les adultes, mais elle baisse fortement dans les pays d'Asie du sud-est. "Près de 20 % des adultes continuent de consommer des produits du tabac et de la nicotine, prévient Jeremy Farrar, sous-directeur général de l'OMS chargé de la promotion de la santé, de la prévention des maladies et des soins. Nous ne pouvons pas baisser les bras maintenant."