Nobel de Médecine 2025 : un espoir contre le cancer et les maladies auto-immunes

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi ont reçu le prix Nobel de médecine pour leurs travaux de recherche sur la manière dont le système immunitaire est maîtrisé par l’organisme. 

Nobel de Médecine 2025 : un espoir contre le cancer et les maladies auto-immunes rrodrickbeiler/istock
  • Publié le 07.10.2025 à 10h25
Deux chercheurs américains et un chercheur japonais ont été récompensés du prix Nobel de médecine, lundi 6 octobre. Mary E. Brunkow, de l’Institut de biologie des systèmes à Seattle, Fred Ramsdell de l’entreprise de biotechnologie Sonoma Biotherapeutics à San Francisco et Shimon Sakaguchi, de l’université d’Osaka ont reçu la prestigieuse distinction pour leurs travaux sur le système immunitaire. 

Comment le corps se protège du système immunitaire ? 

Dans son communiqué, l'Assemblée Nobel du Karolinska Institutet, en Suède, explique avoir décidé d'attribuer le prix à ces chercheurs "pour leurs découvertes sur la tolérance immunitaire périphérique", notamment le rôle des cellules dites T régulatrices. Ils se sont intéressés à la manière dont le corps maîtrise le système immunitaire. "Chaque jour, notre système immunitaire nous protège contre des milliers de microbes différents qui tentent d'envahir notre corps, rappelle le communiqué. Chacun d'eux a une apparence différente et beaucoup ont développé des similitudes avec les cellules humaines pour se camoufler. Alors, comment le système immunitaire détermine-t-il ce qu'il doit attaquer et ce qu'il doit défendre ?"

En 1995, Shimon Sakaguchi fait la première découverte. À ce moment-là, la plupart des scientifiques considèrent que la tolérance du système immunitaire repose sur l’élimination des cellules potentiellement dangereuses dans le thymus, un organe situé dans le thorax. Le chercheur japonais met en lumière un processus bien plus complexe et identifie une nouvelle catégorie de cellules immunitaires. Ces dernières permettent de protéger l’organisme des maladies auto-immunes. L’Inserm rappelle que ces pathologies sont liées à un "dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit ce dernier à s’attaquer aux constituants normaux de l’organisme". Ce dérèglement est à l’origine de plus de 80 maladies dont la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques. 

Système immunitaire : l’identification des lymphocytes T régulateurs 

En 2001, Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell font une découverte complémentaire : dans une étude, ils identifient une mutation génétique chez la souris, appelée Foxp3. Cette dernière rend les souris particulièrement vulnérable aux maladies auto-immunes. Ils démontrent que des mutations dans l'équivalent humain de ce gène provoquent une grave maladie auto-immune, l’IPEX. "Deux ans plus tard, Shimon Sakaguchi a pu lier ces découvertes, indique le communiqué. Il a prouvé que le gène Foxp3 régit le développement des cellules qu'il a identifiées en 1995. Ces cellules, désormais appelées lymphocytes T régulateurs, surveillent les autres cellules immunitaires et veillent à ce que notre système immunitaire tolère nos propres tissus."

Des travaux fondamentaux pour la lutte contre le cancer et les maladies auto-immunes 

Pour le comité Nobel, ces travaux sont "fondamentaux" en ce qui concerne la tolérance immunitaire périphérique. "Leurs découvertes ont été décisives pour notre compréhension du fonctionnement du système immunitaire et des raisons pour lesquelles nous ne développons pas tous de graves maladies auto-immunes", souligne Olle Kämpe, président du comité Nobel. 

Ce dernier estime que ces recherches vont encourager le développement de traitements médicaux contre le cancer et les maladies auto-immunes. Elles pourraient aussi améliorer l’efficacité des greffes et transplantations. Plusieurs des traitements mis au point par ces chercheurs sont désormais soumis à des essais cliniques. 

