Certaines personnes ont un système immunitaire éternellement jeune

Il existe une fontaine de jouvence immunitaire. Chez certaines personnes, malgré les années, le système immunitaire reste jeune. Des chercheurs de la Mayo Clinic, aux États-Unis, ont mené une étude sur le sujet, dont les résultats sont parus dans Nature Aging.

Des cellules immunitaires éternellement jeunes

Le rôle du système immunitaire est de protéger l'organisme des infections et des maladies, mais avec l’âge, il perd parfois cette capacité. L'équipe de recherche a constaté qu’il restait jeune chez certaines personnes âgées. Leurs travaux s’appuient sur une centaine de participants : tous avaient des consultations à la Mayo Clinic à cause d’une maladie auto-immune, appelée artérite à cellules géantes, qui affecte les artères. Ils ont trouvé dans les tissus malades de ces patients des cellules immunitaires spécialisées, appelées lymphocytes T de type souche. "Ces cellules immunitaires se comportent comme de jeunes cellules souches qui se régénèrent habituellement et favorisent la cicatrisation et la croissance ; mais dans ce cas précis, elles propageaient la maladie", expliquent-ils dans un communiqué.

Qu’est-ce que la jeunesse immunitaire ?

Grâce à ces participants, les chercheurs ont pu décrire la "jeunesse immunitaire", selon le terme qu’ils ont inventé. "Nous avons observé que ces patients avaient un système immunitaire très jeune malgré leurs 60 ou 70 ans, constatent-ils. Mais le prix à payer pour cela est l’auto-immunité." Cette notion désigne les cas où le système immunitaire attaque par erreur des tissus et des organes sains. Chez ces patients, les scientifiques américains ont également remarqué que les inhibiteurs des points de contrôle immunitaires, qui régulent le système immunitaire, ne fonctionnaient pas correctement.

Jeunesse immunitaire : identifier les personnes à risque de maladie auto-immune

"Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un système immunitaire qui vieillit en même temps que l'organisme présente des avantages, souligne le Dr Jörg Goronzy, chercheur sur le vieillissement à la Mayo Clinic et co-auteur principal de l'article. Nous devons prendre en compte le prix à payer pour préserver cette jeunesse immunitaire. Cela peut être une maladie auto-immune." L’équipe poursuit actuellement ses recherches et développe de nouveaux tests permettant de diagnostiquer les personnes porteuses d’un nombre élevé de cellules souches immunitaires, "potentiellement prédisposées aux maladies auto-immunes plus tard dans la vie".