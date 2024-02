Maladies auto-immunes : pourquoi touchent-elles davantage les femmes ?

L'ESSENTIEL Les maladies auto-immunes touchent très majoritairement les femmes.

Cela pourrait être à cause d'une molécule, liée au chromosome X.

Cette découverte pourrait améliorer le diagnostic et le suivi de ces pathologies.

80 % des personnes touchées par une maladie auto-immune sont des femmes. Polyarthrite rhumatoïde, lupus, psoriasis ou encore sclérose en plaques... Toutes ces pathologies sont liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. Les scientifiques n’ont jamais réussi à comprendre pourquoi les femmes étaient plus susceptibles d’en souffrir. Dans la revue Cell, une équipe de l’université de Stanford soulève une hypothèse : cela pourrait être lié au chromosome X, et à une molécule appelée Xist, présente uniquement chez les femmes.

Maladies auto-immunes : le chromosome X est impliqué

"Chez la plupart des mammifères, y compris les êtres humains, les cellules d’un mâle comprennent généralement qu’une seule copie du chromosome X, alors que celles d’une femelle en portent deux", rappellent les auteurs. Aucune cellule de mammifère, mâle ou femelle, ne peut survivre sans au moins une copie du chromosome X, qui contient plusieurs centaines de gènes actifs. Mais avoir deux chromosomes X entraîne théoriquement un risque de surproduction de certaines protéines, ce qui peut être mortel. "La nature a mis au point une solution de contournement intelligente, quoique compliquée, appelée inactivation du chromosome X, développent-ils. Au début de l’embryogenèse, chaque cellule du mammifère femelle naissant prend la décision indépendante d’arrêter l’activité de l’un ou l’autre de ses deux chromosomes X." Cette inactivation est possible grâce à la molécule Xist, produite uniquement lorsqu’il y a une paire de chromosomes X. L’équipe a identifié environ 100 protéines liées à cette molécule. En inspectant cette liste, les chercheurs se sont rendus compte que de nombreuses protéines collaboratrices de Xist étaient connues pour être associées à des maladies auto-immunes.

Chromosome X et molécule Xist : un essai sur des souris pour comprendre leurs effets sur le système immunitaire

Pour mieux comprendre le rôle de cette molécule, et écarter d’autres causes, ils ont greffé le gène de Xist dans les génomes de deux souches différentes de souris de laboratoire mâles. Le gène Xist a également été légèrement modifié afin qu’il ne bloque plus les gènes du chromosome de la souris mâle dans lequel il a été inséré. En injectant un irritant connu pour induire une maladie auto-immune de type lupus, les scientifiques ont comparé son effet sur les mâles qui fabriquaient du Xist avec son effet sur les mâles normaux, qui n'en produisaient aucun. "Les animaux qui exprimaient XIST avaient des taux d’auto-anticorps plus élevés que ceux qui n’en exprimaient pas, concluent-ils. Leurs cellules immunitaires étaient également en état d’alerte, signe de prédisposition aux attaques auto-immunes, et présentaient des lésions tissulaires plus étendues."

Maladies auto-immunes : vers une amélioration du diagnostic ?

Les mêmes auto-anticorps ont été identifiés dans des échantillons de sang provenant de personnes atteintes de lupus, de sclérodermie et de dermatomyosite. Pour les chercheurs, c’est la preuve que Xist et ses protéines associées sont une "chose que notre système immunitaire a du mal à ignorer", estime Allison Billi, co-auteure. L’équipe considère que ces anticorps pourraient devenir un outil de diagnostic et de surveillance des maladies auto-immunes.