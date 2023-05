Maladies auto-immunes : un traitement contre le diabète pourrait les soigner

L'ESSENTIEL Un médicament contre le diabète pourrait être reconverti en traitement pour les maladies auto-immunes.

En effet, il atténue l'activation des lymphocytes T en cause dans ces maladies.

Les chercheurs espèrent une utilisation prochaine de ce médicament pour traiter les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de lupus érythémateux disséminé.

Des chercheurs ont trouvé un rôle inattendu à un médicament contre le diabète. En effet, d’après des scientifiques de l’Université de Swansea au Royaume-Uni, le canagliflozine (également connu sous le nom d'Invokana), qui contrôle la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2, pourrait constituer un traitement efficace à des maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé. Leur étude a été est publiée dans Cell Metabolism.

Maladies auto-immunes : le médicament contre le diabète a une action sur les lymphocytes T

Des recherches précédentes avaient montré que le fait de cibler le métabolisme des lymphocytes T dans l'auto-immunité pouvait avoir des effets thérapeutiques bénéfiques : "les lymphocytes T sont un type de globules blancs qui aident l'organisme à lutter contre les infections et les maladies, mais dans les maladies auto-immunes, on a observé qu'ils attaquaient les tissus sains”, ont expliqué les chercheurs dans un communiqué de leur université.

Et en étudiant les effets du traitement anti-diabétique canagliflozine, l'équipe de l'université de Swansea (Royaume-Uni) a découvert que le médicament atténue justement l'activation des lymphocytes T. Cela suggère qu'il pourrait être réutilisé comme traitement des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations évoluant par poussées. C'est une pathologie auto-immune, mais plusieurs facteurs immunologiques, génétiques, hormonaux, environnementaux... sont nécessaires pour qu'elle se déclenche.

Le lupus érythémateux disséminé ou lupus systémique est également une maladie auto-immune. “Dans cette maladie, le système immunitaire, qui protège contre les microbes ou les substances étrangères à l'organisme, se dérègle et se retourne contre les propres cellules de l'organisme”, explique l’Assurance Maladie.

La canagliflozine pourrait être disponible rapidement

L'identification de nouveaux rôles pour des médicaments qui sont actuellement utilisés dans d'autres contextes pathologiques est une grande source d’espoir pour les chercheurs : "Nos résultats sont importants, car ils jettent les bases du développement clinique de la canagliflozine pour le traitement de certaines maladies auto-immunes. Comme ce médicament est déjà largement utilisé et que son profil de sécurité est connu chez l'homme, il pourrait potentiellement arriver en clinique plus rapidement que n'importe quel nouveau médicament développé et apporter des bénéfices précieux plus rapidement aux patients souffrant de maladies auto-immunes", a déclaré le Dr Nick Jones, auteur principal de l'étude.