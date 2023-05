Polyarthrite rhumatoïde et fibromyalgie : trop de prescriptions d’opioïdes à long terme

L'ESSENTIEL Utilisés pour soulager la douleur, les opioïdes exposent cependant à des risques de dépendance physique et d’addiction.

Les opioïdes peuvent notamment être prescrits pour soulager des douleurs liées à la fibromyalgie ou la polyarthrite rhumatoïde.

Des chercheurs ont récemment alerté sur la forte proportion de prescriptions d’opioïdes effectuées sur le long terme.

Les opioïdes, comme la morphine, sont des médicaments couramment utilisés pour atténuer la douleur. Ils sont généralement prescrits dans les cas d’affections rhumatismales et musculo-squelettiques. Sur le long terme, leur usage fréquent peut cependant créer une dépendance, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Une utilisation trop longue des opioïdes en cas de maladies rhumatismales et musculo-squelettiques

Dans une étude publiée dans la revue Annals of the Rheumatic Diseases, des chercheurs ont constaté que les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde ou de fibromyalgie sont fortement exposés au risque de consommer des opioïdes sur le long terme, ce qui favorise la dépendance à ces médicaments.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont déterminé la proportion de patients qui ont un usage sur le long terme, c’est-à-dire plus de 90 jours, d’opioïdes. Ils ont analysé les dossiers médicaux de 841.047 adultes issus du Clinical Practice Research Datalink (CPRD), une base de données britannique sur les soins primaires. Près de 12.260 personnes souffraient de polyarthrite rhumatoïde et 21.189 de fibromyalgie. D’autres pathologies rhumatismales et musculo-squelettiques ont également été identifiées comme l’arthrite psoriasique, la spondylarthrite axiale ou le lupus érythémateux disséminé.

Avant ou à la suite du diagnostic, chaque patient a reçu une prescription pour des opioïdes entre janvier 2006 et fin octobre 2021.

Fibromyalgie et polyarthrite rhumatoïde : une importante consommation d’opioïdes sur le long terme

L’utilisation à long terme d’opioïdes a été divisée en trois catégories : standard, autrement dit 3 prescriptions d'opioïdes ou plus sur 90 jours, stricte, c’est-à-dire 10 prescriptions d'opioïdes ou plus sur une période de plus de 90 jours, ou 120 jours d'approvisionnement en opioïdes au cours de la première année, et large, qui correspondait à plus de 3 prescriptions d'opioïdes à des intervalles mensuels au cours des 12 premiers mois.

Selon les conclusions de cette recherche, les patients atteints de fibromyalgie représentaient la proportion la plus élevée d'utilisateurs d'opioïdes à long terme, suivis par les malades touchés par la polyarthrite rhumatoïde et les personnes atteintes de spondylarthrite axiale.

"Les résultats justifient la vigilance dans la pratique de la prescription d'opioïdes pour [ndlr les affections rhumatoïdes et musculo-squelettiques] étant donné qu'un traitement opioïde à long terme est associé à de mauvais résultats (par exemple, dépendance aux opioïdes et effets indésirables liés aux opioïdes)", ont averti les responsables de l’étude.