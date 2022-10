Fibromyalgie : porter des lunettes vertes aiderait les malades à gérer la douleur

L'ESSENTIEL La fibromyalgie est plus courante chez les femmes et sa fréquence est maximale entre 40 et 50 ans.

À l’échelle mondiale, les pays occidentaux sont les plus touchés par ce syndrome.

La douleur et l'anxiété partagent des mécanismes biologiques similaires.

En France, environ 1,5 à 2 % de la population seraient atteintes du syndrome fibromyalgique, qui se caractérise par des douleurs diffuses et persistantes et une sensibilité à la pression. Pour l’heure, la cause exacte de cette pathologie chronique est inconnue. Ainsi, il n’existe pas de traitement spécifique permettant sa guérison. Pour améliorer la qualité de vie des malades, les médecins peuvent leur conseiller une prise en charge psychologique si nécessaire, une réhabilitation physique ou des antalgiques en seconde intention.

34 patients ont porté des lunettes de différentes teintes 4 heures/jour

À part ces différents types de prise en charge, il existe peu d’alternatives, en particulier non-médicamenteuses, pour lutter contre la fibromyalgie. C’est pourquoi des scientifiques américains ont tenté de trouver un moyen de soulager les douleurs. Pour cela, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été récemment présentés lors du congrès annuel Anesthesiology 2022.

Dans le cadre des travaux, les chercheurs ont recruté 34 personnes touchées par la fibromyalgie. Ils ont été répartis au hasard pour porter des lunettes de différentes teintes quatre heures par jour pendant deux semaines. Dans le détail, 10 participants portaient des lunettes bleues, 12 avaient bénéficié de lunettes claires et 12 portaient des lunettes vertes.

Fibromyalgie : baisse de l'anxiété grâce au port de lunettes vertes

Selon les résultats, les volontaires qui portaient des lunettes vertes avaient quatre fois plus de chances de voir leur anxiété diminuer que ceux des autres groupes. Les auteurs ont noté qu’ils avaient aussi moins recours aux opioïdes, "ce qui prouve que leur douleur était correctement contrôlée".

"Notre recherche a révélé que certaines longueurs d'onde de la lumière verte stimulent les voies du cerveau qui aident à gérer la douleur. Il existe un besoin urgent de traitements supplémentaires pour réduire l'utilisation des opioïdes chez les patients atteints de fibromyalgie et d'autres types de douleurs chroniques, et les lunettes vertes pourraient constituer une option non-médicamenteuse et facile à utiliser", a déclaré Padma Gulur, auteur principal des travaux, dans un communiqué.