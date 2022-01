Fibromyalgie : comment traiter cette maladie dont a souffert Chris Marques ?

L'ESSENTIEL La fibromyalgie concerne 1,5 à 2 % de la population française et touche plus souvent les femmes âgées de 30 à 55 ans.

Le syndrome fibromyalgique se caractérise par des douleurs chroniques. Il a un impact majeur sur la qualité de vie et les activités sociales et professionnelles.

À ce jour, aucun traitement spécifique ne permet de soigner la maladie car l’origine de la douleur fibromyalgique n’est pas connue.

"C’était d'abord un coup de barre, qui s'est transformé en grippe, et a duré deux semaines, trois semaines... Et qui ne m’a plus jamais quitté". C’est ainsi que le juré de Danse avec les stars, Chris Marques, a décrit dans l’émission Bel & Bien, diffusée sur France 2 le 29 janvier, sa fibromyalgie, une maladie dont il était atteint de ses 21 à ses 31 ans. Le chorégraphe a découvert qu’il était touché par cette "myoencéphalite myalgique" (l'autre nom de la fibromyalgie), aussi appelée "syndrome de la fatigue chronique", après "deux à trois ans" d’errance médicale. "C’est une maladie qui m’a terrassé pendant dix ans", a-t-il indiqué.

La fibromyalgie, dont a souffert le coach de l’émission de danse, est une pathologie chronique. Elle se caractérise par des douleurs diffuses permanentes (raideur, fourmillements, engourdissements, crampes, décharges électriques, brûlures). Ces dernières sont associées à une fatigue intense, des troubles du sommeil et de la mémoire, des troubles neurologiques (vertiges, maux de tête), digestifs (ballonnements, syndrome de l’intestin irritable) ou encore anxieux et dépressifs. Cette maladie peut entraîner une diminution de la capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne et avoir des répercussions familiales, sociales et professionnelles.

"Parfois, je n'arrivais pas à sortir avant 16 heures"

Bien que Chris Marques ait dû lutter contre cette affection, le champion de salsa âgé de 43 ans n’a jamais renoncé à sa passion : la danse. Mais il a été contraint de réduire ses heures d’entraînement à cause de la fibromyalgie. Lorsqu’il était malade, le chorégraphe s’entraînait "une demi-heure" contre "7 à 8 heures par jour avant". "J’avais très peu de temps utile par jour. (…) Parfois, je n'arrivais pas à sortir avant 16 heures. C’était le temps que je mettais, ne serait-ce que me mettre en route, et à pouvoir faire les éléments de base pour pouvoir sortir", a-t-il raconté.

Le danseur professionnel a confié qu’il ne parvenait pas à tenir debout plus d’une heure. Pour être en forme, "dans la voiture, je buvais huit canettes de boisson énergisante. Ce qui m’a permis de tenir et d’être une pile pendant deux heures", a avoué Chris Marques. Aujourd’hui, le quarantenaire réussit à vivre avec sa maladie grâce à des méthodes respiratoires.

Quelles sont les causes de la fibromyalgie ?

Pour l’heure, les causes de la fibromyalgie ne sont pas connues. Cependant, plusieurs facteurs biologiques, psychiques et sociologiques peuvent entraîner sa survenue, d’après l’Assurance Maladie. Des antécédents de dépression, un traumatisme physique, un surmenage, une rupture affective, une infection virale, une intervention chirurgicale ou du stress peuvent provoquer l’apparition de ce syndrome.

Comment diagnostiquer et soigner cette maladie chronique ?

La fibromyalgie est difficile à détecter. "À ce jour, il n’existe pas de lésion organique ou de biomarqueur biologique qui permette d’objectiver un diagnostic de fibromyalgie. Les critères utilisés sont donc fondés sur les symptômes. Les médecins prennent en compte un score de douleurs diffuses, qui s’appuie sur leur localisation et leur intensité, ainsi qu’un score de sévérité des symptômes associés (fatigue, troubles cognitifs…)", peut-on lire sur le site de l’Inserm.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement spécifique permettant de traiter le syndrome fibromyalgique. Le médecin met en place une réhabilitation physique, qui est propre à chaque patient, pour soulager les symptômes. Si cette dernière ne fait pas effet, le praticien prescrit des médicaments antalgiques et, si besoin, une aide psychologique. Le professionnel de santé peut également orienter le malade vers d’autres spécialistes, tels qu’un rhumatologue, un neurologue ou un psychiatre.