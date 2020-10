Fibromyalgie : comment gérer cette douleur permanente

Pour mieux gérer la douleur, les scientifiques recommandent aussi de mettre l’accent sur l’activité physique, même si cela peut paraître contre-intuitif. Une remise en mouvement précoce via une activité physique adaptée est l’un des aspects centraux de la prise en charge afin, entre autres, de prévenir ou de limiter le déconditionnement physique (processus psychophysiologique conduisant à l’inactivité physique et au repli sur soi, NDLR). "C’est pourquoi l’expertise suggère d’étendre à la fibromyalgie les recommandations émises dans l’expertise collective de l'Inserm sur la pratique de l’activité physique dans les maladies chroniques. Un tel programme d’activité physique devra être supervisé régulièrement par un professionnel de santé", écrivent les experts.



Ne pas distinguer à ce jour un syndrome fibromyalgique juvénile





Une prise en charge pluridisciplinaire





Si la fibromyalgie est avant tout associée à des douleurs chroniques diffuses fluctuantes, une grande majorité des patients souffre aussi de fatigue persistante, de difficultés de concentration et attentionnelles et d’un déconditionnement physique. Jusqu’à 85% des malades présentent des symptômes anxiodépressifs et 95% d’entre eux se plaignent de troubles du sommeil."Cependant, l’expertise montre que la fibromyalgie est très hétérogène dans son expression clinique avec une grande variabilité dans sa sévérité. Elle fait aussi état de l’impact du syndrome fibromyalgique sur toutes les dimensions de la qualité de vie et du coût économique et social important qui y est associé", rapportent les chercheurs de l’Inserm, qui recommandent une prise en charge pluridisciplinaire.