Exposition des jeunes enfants aux plastiques : pourquoi il y a urgence à agir

Le plastique ne doit plus être automatique. Des experts de NYU Langone Health, une prestigieuse université de médecine américaine, préviennent que l’exposition des enfants aux plastiques présents dans les objets du quotidien présente des "risques sanitaires croissants, qui peuvent perdurer jusqu'à l'âge adulte". Dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health, ils publient leurs conclusions, basées sur l’analyse de centaines d’études parues sur le sujet.

Des décennies de données sur les effets du plastique sur la santé

Leurs travaux sont concentrés sur trois classes de produits chimiques : les phtalates, utilisés pour assouplir les plastiques, les bisphénols, qui leur donnent de la rigidité, et les substances perfluoroalkylées (PFAS), qui contribuent à la résistance des matériaux à la chaleur et à l’imperméabilité. Ces matériaux sont utilisés pour concevoir une variété d’objets présents dans notre quotidien : emballages alimentaires, cosmétiques, etc. En cas de chauffe, ou même lors de l’utilisation, des microplastiques et des nanoparticules peuvent être libérés et ingérés. Dans leur analyse, les scientifiques américains ont analysé des décennies de données sur ces substances et leurs effets. "Les résultats de ces études, qui ont évalué des milliers de femmes enceintes, de fœtus et d'enfants, ont établi un lien entre ces toxines et un large éventail de problèmes de santé à long terme, notamment les maladies cardiaques, l'obésité, l'infertilité et l’asthme", observent les auteurs.

Ces recherches démontrent que les produits chimiques utilisés dans les matières plastiques provoquent une réponse immunitaire hyperactive, c’est-à-dire une inflammation, dans les tissus de l'organisme et perturbent le fonctionnement des hormones. Cela a ensuite des conséquences sur différents processus biologiques. "Ces substances seraient également susceptibles d'affecter le développement cérébral, de nombreuses études établissant un lien entre l'exposition précoce à la perte de QI et à des troubles neurodéveloppementaux tels que l'autisme et le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité", poursuivent les auteurs.

Comment réduire l’exposition des enfants aux plastiques ?

Dans leurs travaux, les chercheurs fournissent aussi des idées d’alternatives au plastique. Leonardo Trasande, auteur principal, recommande notamment de remplacer les contenants en plastique par du verre ou de l’acier inoxydable. Il souligne aussi que limiter l’utilisation des plastiques dans les micro-ondes et au lave-vaisselle est efficace pour réduire la diffusion des microplastiques. "Malgré ses risques pour la santé, le plastique peut jouer un rôle essentiel en médecine pédiatrique, notamment dans les respirateurs et les sondes d'alimentation pour les prématurés, les nébuliseurs pour les enfants asthmatiques et les masques qui contribuent à prévenir la propagation des infections, soulignent les auteurs. Ces conclusions ne remettent pas en cause la nécessité de ce matériau dans les soins de santé, mais soulignent plutôt les dangers de son utilisation inutile ailleurs."