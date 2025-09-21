Les microplastiques nuisent à la santé osseuse

Le plastique est partout. Présent dans les habits, les vêtements, les voitures et dans toutes sortes d’objets, il se décompose en particules, qui contaminent l’environnement. Les micro-plastiques polluent les rivières, les lacs et même les océans. Par l’eau et l’alimentation, ils peuvent pénétrer dans l’organisme. Des scientifiques ont déjà retrouvé des microplastiques dans le sang, le cerveau et dans les os humains. D’après une étude parue dans Osteoporosis International, cela peut avoir des conséquences sur la santé osseuse.

Micro-plastiques : des effets multiples sur la santé osseuse

Au cours de ces travaux, l’équipe de recherche a analysé 62 articles scientifiques pour comprendre les effets des micro-plastiques sur la santé osseuse. Ils ont découvert que ces particules ont des effets très divers. "Un exemple notable est leur capacité à altérer la fonction des cellules souches de la moelle osseuse en favorisant la formation d'ostéoclastes, des cellules multinucléées qui dégradent les tissus par un processus appelé résorption osseuse", précisent-ils. Des études ont aussi montré qu'ils pourraient être impliqués dans l'apparition d'une fragilisation osseuse, dans des déformations et des fractures potentiellement pathologiques.

Selon Rodrigo Bueno de Oliveira, coordinateur du Laboratoire d'études minérales et osseuses en néphrologie de la Faculté des sciences médicales de l'Université d'État de Campinas au Brésil, et auteur principal de cette recherche, l’effet indésirable le plus important était l'interruption de la croissance squelettique des animaux. Selon lui, si les effets de ces particules sur les os ne sont pas tous entièrement compris, il est possible que leur présence dans la circulation sanguine explique leurs effets néfastes sur la santé osseuse.

De futures recherches complémentaires sur les effets des micro-plastiques sur la santé osseuse

Rodrigo Bueno de Oliveira et son équipe comptent poursuivre leurs travaux notamment pour vérifier leur théorie lors d’essais pratiques. À l'aide de modèles animaux, les scientifiques vont observer l'impact des micro-plastiques sur la résistance des fémurs chez des souris. "Bien que les maladies ostéométaboliques soient relativement bien comprises, nos connaissances concernant l'influence des microplastiques sur leur développement restent lacunaires, alerte le spécialiste. Par conséquent, l'un de nos objectifs est de produire des preuves suggérant que les microplastiques pourraient être une cause environnementale potentiellement contrôlable pour expliquer, par exemple, l'augmentation prévue du nombre de fractures osseuses."