Cancer des os : ces 8 symptômes à ne pas négliger

L'ESSENTIEL Le cancer des os touche environ 1.000 patients par an en France, dont 70% d'enfants et d'adolescents.

Les symptômes sont souvent discrets et non spécifiques au début, cependant huit signes doivent alerter.

Un dépistage précoce et un traitement rapide augmentent considérablement les chances de guérison.

Le cancer primitif des os, bien que rare, peut toucher des patients de tous âges, cependant, il est plus fréquent chez les enfants et les adolescents. La plupart du temps, les symptômes sont discrets au début. Il est important de les connaître afin de consulter rapidement un médecin et pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée.

Ces symptômes peuvent être discrets ou non spécifiques, apparaissant progressivement au fur et à mesure du développement de la tumeur.

Huit signaux d'alerte à ne pas négliger :

1. Douleur osseuse ou articulaire

• Douleur persistante, notamment la nuit ou à l'effort

• Aggravation progressive

• Localisation précise sur un os ou une articulation

2. Enflure ou masse palpable sur un os

• Gonflement visible ou bosse perceptible au toucher

• Augmentation progressive de volume

3. Difficulté à bouger un membre ou à l'utiliser

• Raideur articulaire

• Perte de force ou de mobilité

• Boiterie

4. Fractures osseuses

• Cassures fréquentes, sans traumatisme important

• Fragilisation des os due à la tumeur

5. Fatigue intense

• Épuisement persistant, sans cause apparente

• Diminution de l'énergie et de la vitalité

6. Transpiration excessive

• Sueurs nocturnes abondantes

• Transpiration sans effort physique

7. Fièvre inexpliquée

• Épisodes fébriles sans infection identifiable

• Augmentation de la température corporelle sans cause évidente

8. Perte de poids non intentionnelle

• Diminution de l'appétit sans modification du régime alimentaire

• Amaigrissement involontaire

Si vous constatez plusieurs de ces symptômes, il faut consulter un médecin rapidement.

Cancer des os : dépister et traiter au plus tôt

Le diagnostic de cette pathologie résulte d'un examen clinique approfondi, d'imageries médicales (radiographie, scanner, IRM) et parfois d'une biopsie.

Le traitement va dépendre de certains paramètres : le type, le stade et la localisation de la tumeur. La chirurgie va permettre de retirer la tumeur. Les spécialistes peuvent y associer chimiothérapie et radiothérapie avant ou après l'intervention, afin d'éliminer les cellules cancéreuses résiduelles et ainsi réduire la possibilité d'une récidive.

Il est très important de rester vigilant et de ne pas hésitez à consulter en cas de doute. Un diagnostic précoce et un traitement rapide augmentent nettement les chances de guérison et de préserver la meilleure qualité de vie.