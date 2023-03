Plasticose : quelle est cette nouvelle maladie liée à l’ingestion de plastique ?

L'ESSENTIEL Des cas de fibroses digestives provoquées par l'ingestion de déchets plastiques ont été enregistrés chez des jeunes puffins à pieds pâles en Australie.

La plasticose est une maladie fibrotique causée par de petits morceaux de plastique qui enflamment le tube digestif.

L’inflammation provoque une cicatrisation, une déformation des tissus et une dégradation des glandes tubulaires du proventricule, ce qui entraîne des problèmes de digestion et rendre les oiseaux plus vulnérables aux infections.

Récemment, des scientifiques, dont des professionnels travaillant au muséum anglais d'Histoire naturelle, ont signalé que la pollution plastique rendait des oiseaux de mer malades. Dans une étude, publiée dans la revue Journal of Hazardous Materials, l’équipe a révélé que ces animaux étaient atteints de plasticose.

Qu’est-ce que la plasticose qui touche le tube digestif ?

Il s’agit d’un type de maladie fibrotique, qui est provoquée par de petits morceaux de plastique qui enflamment le tube digestif. "Au fil du temps, l'inflammation persistante provoque la cicatrisation et la déformation des tissus, ce qui entraîne des problèmes de digestion, de croissance et de survie", peut-on lire sur le site du musée.

Dans le détail, la cicatrisation causée par la plasticose affecte la structure physique du proventricule, à savoir la première partie de l'estomac d'un oiseau, en entraînant un durcissement et une perte de souplesse de l’organe. Au fur et à mesure que l'exposition au plastique augmente, le tissu devient progressivement plus gonflé jusqu'à ce qu'il commence à se décomposer.

En outre, cette pathologie peut entraîner la dégradation progressive des glandes tubulaires du proventricule. La perte de ces glandes peut rendre les oiseaux plus vulnérables aux infections et aux parasites et affecter leur capacité à digérer les aliments et à absorber certaines vitamines.

Des cas de fibroses digestives provoquées par l'ingestion de plastique chez les oiseaux

Pour parvenir à la découverte de cette nouvelle maladie, les chercheurs se sont concentrés sur de jeunes puffins à pieds pâles en Australie. "Très touchés par l'ingestion de plastique, ces oiseaux marins sont une espèce appropriée pour examiner ces impacts d'une manière pertinente sur le plan environnemental", ont-ils indiqué. Les auteurs ont utilisé une coloration au trichrome de Masson pour documenter tout signe de fibrose induite par le plastique, en utilisant le collagène comme marqueur de la formation de tissu cicatriciel dans le proventricule des oiseaux marins.

"La présence de plastique a été fortement associée à une formation étendue de tissu cicatriciel et à des changements importants, voire à la perte de la structure des tissus dans la muqueuse et la sous-muqueuse", a expliqué l’équipe. Selon le Dr. Alexander Bond, co-auteur des travaux, "si ces oiseaux ont l'air en bonne santé à l'extérieur, ils ne se portent pas bien à l'intérieur".

Il a précisé que, si la plasticose n’était connue jusqu'à présent que pour une seule espèce, l'ampleur de la pollution plastique montre qu'elle pourrait être beaucoup plus répandue. En clair, elle pourrait même avoir des répercussions sur la santé humaine.