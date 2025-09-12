  • CONTACT
Les crises cardiaques pourraient avoir une origine infectieuse

Des bactéries endormies peuvent être impliquées dans l'apparition des crises cardiaques. 

Les crises cardiaques pourraient avoir une origine infectieuse Chalermphol Liawsutee/ISTOCK
  • Publié le 12.09.2025 à 11h30
La crise cardiaque n’est pas toujours liée au cholestérol. Si les plaques dites athéromes situées dans les artères, et formées en partie par le cholestérol, sont bien la cause de l’infarctus du myocarde, d’autres facteurs pourraient être déclencheurs. Dans le Journal of the American Heart Association, des scientifiques démontrent que des bactéries peuvent être à l’origine de ce grave événement cardiaque. 

Des bactéries "dormantes" impliquées dans l’infarctus du myocarde 

"L'implication bactérienne dans la maladie coronarienne a longtemps été suspectée, mais les preuves directes et convaincantes faisaient défaut, rappelle le professeur Pekka Karhunen, directeur de cette recherche. Notre étude a démontré la présence de matériel génétique - l'ADN - provenant de plusieurs bactéries buccales à l'intérieur de plaques athérosclérotiques." Son équipe, composée de chercheurs finlandais et britanniques, a analysé des échantillons de tissus, obtenus auprès de 121 personnes décédées subitement, ainsi qu’une vingtaine de prélèvements de patients atteints d’athérosclérose. La pathologie est caractérisée par des dépôts de lipides sur les parois des artères.

Comment des bactéries peuvent déclencher la crise cardiaque ? 

Grâce à différentes techniques et méthodologies, les scientifiques ont constaté que les plaques dites athéromes, contenant du cholestérol, peuvent abriter un "biofilm gélatineux et asymptomatique formé par des bactéries pendant des années, voire des décennies". Elles restent "dormantes" car le biofilm les protège du système immunitaire mais aussi d’éventuels traitements antibiotiques. "Une infection virale ou un autre déclencheur externe peut activer le biofilm, entraînant la prolifération de bactéries et une réponse inflammatoire, expliquent les chercheurs. L'inflammation peut provoquer une rupture dans le capuchon fibreux de la plaque, entraînant la formation de thrombus et finalement un infarctus du myocarde."

SUR LE MÊME THÈME

Crise cardiaque : vers une vaccination préventive ? 

Dans une seconde partie, leur étude avait pour objectif la validation de ces observations. Les scientifiques ont développé un anticorps ciblant les bactéries découvertes, cela a permis de révéler les structures de biofilm dans le tissu artériel. "Des bactéries libérées du biofilm ont été observées en cas d'infarctus du myocarde, notent les auteurs. Le système immunitaire du corps avait réagi à ces bactéries, déclenchant une inflammation qui a rompu la plaque chargée de cholestérol." Pour ces spécialistes, cette découverte offre de nouvelles perspectives à la fois dans le diagnostic de l’infarctus et sa prise en charge, mais aussi dans la prévention des maladies coronarienne, dont la crise cardiaque, grâce à la vaccination.

