Rentrée scolaire : des jeux et des activités pour préparer son enfant

Entrer à l'école constitue une étape importante dans la vie de l'enfant, elle se passera mieux si elle est bien préparée. Certains jeux et activités ludiques peuvent être proposés avant et durant la rentrée scolaire pour faciliter la transition.

Des compétences sociales et émotionnelles

L'entrée à l'école implique des interactions entre les enfants. Pour les rendre positives, des jeux de rôle, comme jouer à la « marchande » ou à la « classe », permettent de pratiquer la résolution de problèmes ainsi que la coopération. Les enfants apprennent ainsi à attendre leur tour, à partager leurs points de vue, et à exprimer de façon appropriée leurs émotions.

Les livres abordant diverses émotions sont également bénéfiques. Durant la lecture, vous pouvez poser des questions comme : « Comment penses-tu que ce personnage se sent ? » ou « Que ferais-tu dans cette situation ? ». Votre enfant est ainsi encouragé à réfléchir à ses émotions et à ses réactions, ce qui pourra l'aider à mieux comprendre celles des autres enfants.

Des compétences cognitives

Certains jeux comme les puzzles, les jeux de mémoire et les jeux de construction (Lego, Kapla) renforcent la concentration, la mémoire et la faculté à résoudre des problèmes.

Les activités de tri et de comptage permettent de développer des compétences mathématiques de base et une pensée logique. Vous pouvez demander à votre enfant de trier des boutons par couleur ou par taille, ou de compter des objets.

Autonomie et confiance en soi

Pour renforcer la confiance de votre enfant, encouragez-le à prendre des décisions et à résoudre des problèmes de manière indépendante, s'habiller seul, préparer un petit repas, ou ranger ses jouets encouragent son autonomie.

Les jeux de construction, le dessin, la pâte à modeler sont d'excellents vecteurs pour promouvoir l'indépendance. Les enfants explorent leur créativité et prennent des décisions sur la conception et la réalisation de leurs projets.

Par ailleurs, consacrez un moment pour parler avec votre enfant de sa journée, écoutez ses préoccupations et valorisez ses efforts et ses réussites. Si votre enfant se sent soutenu et encouragé, il développera une image de soi positive et sera mieux préparé pour affronter de nouvelles aventures.

En savoir plus : "Bienvenue en maternelle ! Petites histoires pour préparer sa rentrée" de Sophie de Mullenheim et Sophie Bouxom.