Pourquoi les sueurs nocturnes peuvent être un signe de cancer

S’il est normal de transpirer en été, les sueurs nocturnes sont à surveiller. Cet excès de transpiration est parfois le symptôme d’une maladie. Dans le média britannique Express, le Dr Suhail Hussain, médecin généraliste, explique que cette transpiration peut être la conséquence de la ménopause, d’une infection ou d’un cancer.

Transpiration nocturne : quand faut-il s’inquiéter ?

"Les sueurs associées au cancer vous trempent, littéralement, précise-t-il. Vous pouvez vous réveiller avec votre pyjama et vos draps trempés de sueur." En cas de cancer, cette transpiration excessive dure dans le temps. Elle est accompagnée d’autres symptômes, comme la fatigue, le manque d’énergie ou des douleurs inexpliquées. Certains personnes peuvent également souffrir d’ecchymose ou d’une hypertrophie des ganglions lymphatiques.

"Les sueurs nocturnes cancéreuses sont le plus souvent causées par la leucémie et le lymphome, deux cancers liés au sang et aux ganglions lymphatiques", indique-t-il. Les carcinoïdes, un type de tumeur dite neuro-endocrinienne, peuvent aussi être la cause des sueurs nocturnes, car ils ont des conséquences sur la fonction hormonale. "En somme, si vous avez l'impression d'être en sueur et que cela dure un peu trop longtemps, consultez votre médecin généraliste", alerte le Dr Hussain.

Hypersudation : quelles peuvent être les autres causes ?

D’autres facteurs peuvent expliquer la transpiration excessive. D’après l’Assurance Maladie, elle peut être le symptôme d’un dérèglement du système nerveux, ce qui entraîne une suractivité des glandes sudoripares qui vont alors produire une grande quantité de transpiration. Pour certaines personnes, les sueurs nocturnes peuvent avoir des causes génétiques. Enfin certains médicaments peuvent aussi être responsables d’une transpiration excessive, comme les antidépresseurs.

Comment éviter les sueurs nocturnes ?

Si elles ne sont pas liées à une maladie, un traitement ou à des facteurs génétiques, il est possible de limiter le risque de sueurs nocturnes. Sur son site, le groupement de pharmaciens Giphar rappelle qu'il est recommandé de dormir dans une chambre tempérée, avec une température comprise entre 17 et 18°C. Aussi, il vaut mieux éviter les activités sportives juste avant le coucher. L’alimentation peut aussi contribuer à augmenter la transpiration : la consommation de plats épicés ou gras, d’alcool ou de boissons excitantes est déconseillée le soir. Enfin, le stress peut aussi être la cause des sueurs nocturnes. Dans ce cas, le yoga, l’activité physique régulière en journée, un sommeil de qualité peuvent aider à le diminuer.