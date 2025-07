Marlène Schiappa critiquée pour sa prise de poids : combien la grossesse entraîne de kilos en plus ?

Prendre du poids pendant sa grossesse est normal. Marlène Schiappa, l’ex-secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes le rappelle dans une story publiée le 29 juillet sur son compte Instagram.

Grossesse : "on ne devrait jamais commenter le poids des femmes"

'L’autre jour, un internaute a commenté : 'elle a grossi', raconte-t-elle sur le réseau social. Je n’ai pas pu m’empêcher de lui répondre : 'je suis enceinte Sherlock'. Le type a répondu : 'ouais, mais quand même’. (…) Ça m’a toujours fascinée les types inconnus qui commentent le poids des femmes en ligne (…).Je ne me pèse pas. Je m’en fiche. Chaque kilo pris signifie pour moi que mon bébé est toujours là et qu’il grandit. Chaque kilo pris me réjouit. On ne devrait jamais commenter le poids des femmes sur Internet, ni ailleurs."

Comme le rappelle l’Assurance Maladie, la prise de poids pendant la grossesse est "normale" et "nécessaire". "En l'absence d'indications données par votre médecin ou votre sage-femme, vous ne devez donc surtout pas restreindre votre alimentation, sous peine de carences alimentaires graves, pour vous comme pour votre bébé", alerte-t-elle.

Prise de poids pendant la grossesse : quels sont les chiffres ?

Pour une grossesse et un accouchement "sans complications", l’organisme estime qu’il est recommandé de prendre environ 12 kilos, soit entre 9 et 15 kilos. "Si vous attendez des jumeaux, la prise de poids supplémentaire est de 3 à 4 kg, complète l’Assurance Maladie. (…) Cette prise de poids indicative n’est toutefois qu’une moyenne variant en fonction de votre poids avant la grossesse." L’Institut de médecine indique différentes fourchettes de gain de poids recommandé, selon la situation avant la grossesse. Pour les personnes dont l’indice de masse corporelle est inférieur à 18,5, entre 12,5 et 18 kilos devraient être pris pendant la grossesse. Pour celles ayant un poids dit normal, soit un IMC entre 18,5 et 24,9 : la prise de poids doit être comprise entre 11,5 et 16 kilos. En cas de surpoids, elle doit être de 7 à 11,5 kilos et de 5 à 9 kilos en cas d’obésité.

Quelles sont les évolutions du poids pendant la grossesse ?

Selon une note du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, la prise de poids évolue généralement au cours de la grossesse. Pendant le premier trimestre, elle est d’environ 500 grammes par mois. Elle passe ensuite à un kilo par mois pendant le second trimestre, puis deux kilos par mois lors du dernier. Ces chiffres sont des moyennes, qui peuvent varier selon les femmes. Mais comme le rappelle le site 1000premiersjours, destiné à accompagner les futurs parents, les "régimes amaigrissants sont contre-indiqués pendant la grossesse". En cas de doute sur la prise de poids, il faut en parler avec un professionnel de santé, qui pourra donner des conseils adaptés et personnalisés.