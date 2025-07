Elle est au cœur des repas de l’été : les bienfaits de la tomate

La tomate est bonne pour la santé cardiovasculaire. Selon une étude de l’université de Barcelone, publiée dans European Society of Cardiology, manger une tomate par jour réduirait le risque d’hypertension artérielle. Cette maladie chronique est caractérisée par une pression anormalement élevée du sang : elle augmente le risque de complications cardio-vasculaires.

La tomate, l’un des principaux aliments du régime méditerranéen

"L'hypertension artérielle est un problème de santé publique mondial, dont la prévalence augmente chaque année", rappellent les auteurs en préambule. En France, 17 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle. "L’American College of Cardiology/American Heart Association recommande de réduire les facteurs de risque cardiovasculaire en favorisant un mode de vie sain, notamment une alimentation riche en fruits et légumes", poursuivent ces spécialistes. Ils ajoutent que la tomate fait partie des aliments phares du régime méditerranéen, dont les bienfaits sur la santé ont été prouvés. Ce fruit contient de l’eau, des glucides, des protéines et des lipides, mais ils est surtout intéressant pour les minéraux, vitamines et autres composés qu’il renferme. "Parmi les caroténoïdes, le plus abondant est le lycopène, (…) dont l'activité antioxydante est 10 fois supérieure à celle de la vitamine E", préviennent-ils.

Hypertension artérielle : une tomate par jour réduit le risque

Ces différents composés ont des effets bénéfiques sur la santé. "Cependant, il n'existe pas de consensus général quant aux effets de la consommation de tomates sur la pression artérielle", précisent les auteurs. Dans cette étude, réalisée avec plus de 7.400 participants, ils ont cherché à comprendre les effets du fruit sur la pression artérielle et sur le risque d’hypertension. Leurs résultats montrent que la consommation de tomates, même transformée, est bénéfique pour la prévention de cette pathologie. "La consommation de tomates à long terme a été associée à un effet hypotenseur, tant pour la pression artérielle systolique que dystolique dans l'hypertension de grade 1, concluent les auteurs. Une association inverse a été constatée entre une consommation élevée de tomates (> 100 g/jour, ce qui correspond à une tomate de taille moyenne) et l'hypertension artérielle, le risque d'hypertension ayant diminué de 36 %."

Comment expliquer les bienfaits de la tomate sur le risque d’hypertension ?

Selon les chercheurs espagnols, ces bienfaits de la tomate pourraient être liés aux lycopènes. Ces composés ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Ils rappellent toutefois qu’il s’agit d’une étude observationnelle : elle ne prouve pas un lien de cause à effet, mais démontre une association entre la consommation de tomates et la diminution de la pression artérielle.