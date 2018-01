C’est le quatrième principe de cette méthode qui la rend harmonieuse et sans danger.

Les premières semaines sont consacrées au démarrage de cette perte de poids, qui est réelle si l’on mange, sans tricher, un peu moins, et qu’on augmente grâce à l’exercice, le « tirage de chaudière ». Puis surviendra inévitablement lune légère stagnation. Mais pour aller plus loin dans la perte de poids et surtout gagner (presque) définitivement le combat, il faut désormais s’intéresser à la qualité de ce que l’on met dans la chaudière.

C’est incroyable de constater comment la plupart des gens – surtout des hommes, je vous le concède – prennent soin du véhicule familial. Leur viendrait-il à l’idée de mettre du diesel lorsque la voiture fonctionne à l’essence ? Non, bien évidemment ! Pourtant, lorsqu’il s’agit d’alimenter le moteur de son propre corps, ou celui de ses enfants, ces précautions élémentaires ont disparu. Connaître ce qui n’est pas bon pour la machine humaine, ce qui est indispensable, ce qui est superflu, n’est pas un travail colossal. Il faut y consacrer un peu de temps, tout en continuant à respecter les deux premiers principes (manger moins, faire de l’exercice, c’est toujours bon de les rappeler !). C’est ce que nous allons faire pendant ces quelques semaines que nous passerons ensemble. A défaut de nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes, qui sont parfois inscrites dans nos gènes, nous essaierons de faire en sorte que les principales erreurs diététiques soient devenues des évidences…

Manger équilibré, c’est d’abord faire attention ! Je sais que ce n’est pas très agréable, mais une fois prévenu, le pli se prend assez facilement et les solutions gustatives « diététiquement correctes » sont infinies…

Il va falloir apprendre à reconnaître et à privilégier les aliments bons pour la santé. Et limiter ceux qui vont nous faire grossir à tous coups.