Tabac : Agnès Buzyn plaide pour une forte augmentation

La ministre de la Santé veut aller vite. Dans la feuille de route adressée au Premier ministre, Agnès Buzyn confirme ses engagements dans la lutte contre le tabagisme : augmenter « rapidement et fortement dès 2018, le prix du tabac ». Révélée par le site spécialisé Hospimedia, cette lettre témoigne également d’une ambition : « Que la génération qui naît aujourd’hui soit la première génération sans tabac ».



Et ses arguments sont affûtés. La lutte contre le tabagisme constitue la meilleure arme contre la première cause de mortalité évitable. De plus, ces augmentations de prix serviraient à financer des actions de prévention.

Quant au montant de cette hausse, la ministre avait déjà évoqué dans un entretien accordé au Parisien, le prix de 10 euros pour un paquet de cigarettes.



Un seuil qui fait bondir les industriels du tabac. Jusqu’à présent, ce lobby puissant, relayé par les buralistes, avait obtenu gain de cause avec la plupart des gouvernements précédents. Reste à savoir si celui installé par le gouvernement d’Emmanuel Macron ménagera les intérêts économiques au détriment de la santé publique. Réponse, sans doute, ce mardi avec la déclaration de politique générale que doit prononcer Edouard Philippe.