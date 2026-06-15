Estelle Denis a failli perdre un œil : cette erreur à ne pas faire avec vos lentilles de contact ?

L'ESSENTIEL Récemment, la journaliste Estelle Denis a alerté sur le risque lié au port de lentilles sous la douche, à la piscine ou durant son sommeil.

"À quelques heures près, je perdais mon œil", a-t-elle écrit sur X.

Si un patient doit porter ses verres dans ces conditions (sous l’eau) en raison d’une forte correction, il doit demander l’autorisation à son ophtalmologue.

Lors d’un format de rencontre organisé par le journal régional Midi Libre, "Face aux lecteurs", la journaliste Marie-Sophie Lacarrau est revenue sur les risques des lentilles de contact. En 2022, elle a révélé avoir contracté la kératite amibienne, une infection rare mais potentiellement grave de la cornée, en raison de ses verres de contact qu’elle portait sous la douche. "À cause d’une goutte d’eau, une amibe, un parasite, est rentrée dans mon œil et a grignoté ma cornée", a confié la présentatrice du JT de 13 h de TF1 avant d’ajouter que les douleurs étaient "40 fois plus fortes qu’une rage de dent. (…) Si on tombe dans une errance médicale, on peut vraiment perdre la vue d’un œil."

"À quelques heures près, je perdais mon œil"

Un message de prévention auquel a réagi la journaliste Estelle Denis sur X (anciennement Twitter). « J’ai porté pendant 25 ans mes lentilles en allant à la piscine, en prenant ma douche, parfois la nuit parce que je les avais oubliées. Et puis un jour, œil rouge, impossibilité de regarder la lumière, douleur atroce… Résultat : un abcès, passage aux urgences et verdict de l’ophtalmo : à quelques heures près je perdais mon œil », a-t-elle écrit avant de souligner l’importance de respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et d’entretien conseillées par son ophtalmologue.

Lentilles de contact : les réflexes qui protègent vraiment vos yeux

Leur témoignage est l'occasion de rappeler les réflexes à adopter pour porter ses lentilles en toute sécurité. Avant de les manipuler, il convient toujours de se laver les mains minutieusement avec un savon sans huile, ni lotion ou parfum, afin d'éviter tout dépôt sur la surface de la lentille. Si on doit les rincer, on utilise une solution adaptée pour lentilles de contact ou des dosettes de sérum physiologique à usage unique. "N'utilisez jamais d'eau du robinet ou d’eau minérale pour rincer, stocker les lentilles ou remplir les étuis", indique l’Assurance Maladie.

Avant de les introduire dans l’œil, il est essentiel de vérifier que les lentilles ne sont pas abîmées, rayées ou déchirées, car cela pourrait blesser la cornée. Si on est maquillé, il vaut mieux enlever les lentilles avant de se démaquiller pour éviter le contact avec les produits cosmétiques. Afin de prévenir les infections oculaires, on recommande d’éviter de porter les lentilles au-delà du temps de port prescrit (un jour pour les lentilles journalières, un mois pour les lentilles mensuelles…). On ne dort jamais avec, sauf s’il s’agit de lentilles spécifiques adaptées au port prolongé et avec l’accord de votre ophtalmologiste, et on ne les porte pas lorsque l’on se lave les cheveux ou le visage, à la piscine ou lors de sports nautiques. "Si vous devez tout de même les porter (en cas de forte correction), demandez l’autorisation à votre ophtalmologiste et utilisez des lunettes de piscine ou un masque de plongée."

Comment garder ses lentilles en bon état ?

Autre geste essentiel à adopter : bien entretenir ses lentilles. Pour cela, on utilise les produits conseillés par son ophtalmologue, on respecte les règles d'utilisation et on n’en change pas sans son accord. Il est déconseillé d’utiliser sa salive pour mouiller ses verres de contact en raison du risque d'infection. On veille aussi à renouveler régulièrement les étuis de stockage de ses lentilles.