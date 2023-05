Des «produits chimiques éternels» dans les lentilles de contact ?

L'ESSENTIEL 18 références de lentilles de contact présentaient des concentrations de fluor organique, un marqueur de PFAS, comprises entre 105 et 20.700 parties par million (ppm).

Les PFAS, à savoir des substances per- et polyfluoroalkylées, sont une large famille de plus de 4.000 composés chimiques.

Ces polluants dits "éternels" peuvent provoquer une hausse du taux de cholestérol, entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus.

Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie… Les lentilles de contact, souples ou rigides, corrigent la grande majorité des défauts visuels. Dans une récente étude, des blogs américains de santé publique appelés Mamavation et Environmental Health News ont mis en évidence la présence de per et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS, dans plusieurs lentilles de contact. Pour rappel, il s’agit d’une large famille de plus de 4.000 composés chimiques que l’on peut retrouver de nombreux produits de la vie courante, tels que des vêtements techniques, des mousses à incendie ou encore des emballages alimentaires.

100 % des lentilles de contact avaient des indications de PFAS

Dans le cadre de leurs travaux, relayés par The Guardian, les chercheurs ont envoyé 18 références de lentilles de contact souples de trois marques à un laboratoire afin qu’il puisse les analyser. "Ce que notre laboratoire a découvert est quelque peu inquiétant, car 100 % des produits de lentilles de contact envoyés sont revenus avec différents niveaux de fluor organique, un marqueur de PFAS", a signalé l’équipe. D’après les résultats, les concentrations de fluor organique relevées par le laboratoire étaient comprises entre 105 et 20.700 parties par million (ppm). Les auteurs ont indiqué que 22 % des lentilles de contact testées contenaient plus de 18.000 parties par million (ppm) de fluor organique et que 44 % des produits en présentaient plus de 4.000.

PFAS présents dans les lentilles de contact : quels sont les risques pour la santé ?

"Les yeux sont l'une des parties les plus sensibles du corps. Il est donc préoccupant de constater la présence de fluor organique, qui est probablement un type de PFAS, dans toutes les lentilles de contact souples testées", a déclaré Linda S. Birnbaum, chercheuse aux universités Duke, de Caroline du Nord et de Yale. Pour rappel, les PFAS sont considérés comme "préoccupants" pour notre santé. Selon l’Anses, ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. "Ils sont également suspectés d’interférer avec le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire."

Pour le moment, les scientifiques ne sont pas en mesure de déterminer quelle quantité de PFAS pénètre dans l’organisme après une exposition aux globe oculaire. Cependant, "nous savons que l'exposition aux PFAS est possible d'après certaines recherches portant sur l'exposition cutanée chez les animaux".